Ілон Маск проводить ночі у Білому домі – Fox Business

Маск заявив, що ночує в Білому домі через важку роботу в Doge

Fox Business: Ілон Маск повністю присвятив себе роботі, тож навіть спить у Білому домі

Американський мільярдер Ілон Маск повністю присвятив себе роботі, коли став головою департаменту контролю ефективності державного управління США (Doge), повідомляє телеканал Fox Business. За даними журналістів, підприємець навіть спить у Білому домі.

«Маск повідомив оточенню, що планує витратити чотири місяці на роботу на чолі Doge», – пишуть журналісти.

За цей час бізнесмен хоче скоротити бюджет на $2 трлн. Передбачається, що за допомогою таких заходів інфляція встановиться на рівні 2%.

Однак, як зазначили журналісти, плідна робота дається масці важко. Він перестав ходити додому і ночує в американській адміністрації.

Раніше йшлось про те, що американський мільярдер Ілон Маск отримав офісні приміщення у комплексі Білого дому для роботи в новоствореному Департаменті ефективності державного управління. Ілон Маск прагнув отримати офіс у Західному крилі Білого дому, але адміністрація президента США вирішила розмістити новостворений Департамент ефективності державного управління (Doge) у будівлі виконавчого офісу Ейзенхауера.

Нагадаємо, американський підприємець Ілон Маск після президентських виборів у США проживав в орендованому у обраного президента країни Дональда Трампа котеджі на території його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.