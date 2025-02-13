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Ілон Маск проводить ночі у Білому домі – Fox Business

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ілон Маск проводить ночі у Білому домі – Fox Business
Маск заявив, що ночує в Білому домі через важку роботу в Doge
фото із відкритих джерел

Fox Business: Ілон Маск повністю присвятив себе роботі, тож навіть спить у Білому домі

 

Американський мільярдер Ілон Маск повністю присвятив себе роботі, коли став головою департаменту контролю ефективності державного управління США (Doge), повідомляє телеканал Fox Business. За даними журналістів, підприємець навіть спить у Білому домі.
«Маск повідомив оточенню, що планує витратити чотири місяці на роботу на чолі Doge», – пишуть журналісти.

За цей час бізнесмен хоче скоротити бюджет на $2 трлн. Передбачається, що за допомогою таких заходів інфляція встановиться на рівні 2%.

Однак, як зазначили журналісти, плідна робота дається масці важко. Він перестав ходити додому і ночує в американській адміністрації.

Раніше йшлось про те, що американський мільярдер Ілон Маск отримав офісні приміщення у комплексі Білого дому для роботи в новоствореному Департаменті ефективності державного управління. Ілон Маск прагнув отримати офіс у Західному крилі Білого дому, але адміністрація президента США вирішила розмістити новостворений Департамент ефективності державного управління (Doge) у будівлі виконавчого офісу Ейзенхауера.

Нагадаємо, американський підприємець Ілон Маск після президентських виборів у США проживав в орендованому у обраного президента країни Дональда Трампа котеджі на території його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. 

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Теги: бізнесмен Ілон Маск робота політика США бюджет Дональд Трамп

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