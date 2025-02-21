Трамп прибрав із кабінету стіл, об який син Маска витер соплі

Трамп замінив стіл в Овальному кабінеті через кілька днів після того, як син Ілона Маска публічно витер об нього солпі

Президент США Дональд Трамп відправив знаменитий президентський стіл Резолют (Resolute) на реставрацію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на New York Post.

Журналісти пишуть, що він вирішив зробити це після того, як чотирирічний син голови Doge Ілона Маска «витер про нього соплі», все це сталося у присутності журналістів.

Днальд Трамп сидів за столом Resolute, 4-річний син Маска колупався в носі

«Перебуваючи в Овальному кабінеті, маленький син Маска і «ніздрьокопач», чиє повне ім'я звучить як X Æ A-12, метушився, бурмотів і часом безцільно тинявся», – пише портал.

Стіл подарувала США королева Вікторія у 1880 році. Його принесли до Овального кабінету ще 1961 року. За «Резолютом» працювали президенти Кеннеді, Картер, Клінтон та Обама.

«Відомий гермафоб Трамп» (людина, яка має панічно боїться мікробів, – «Главком»), як його назвали журналісти New York Post, вирішив попрацювати за іншим столом.

У публікації Truth Social Трамп повідомив, що стіл Resolute був тимчасово замінений на стіл C&O, один із шести, доступних для чинного президента.

«Цей стіл, «C&O», який також дуже відомий і використовувався президентом Джорджем Бушем-старшим та іншими, був тимчасово встановлений у Білому домі, поки стіл Resolute ремонтується – дуже важлива робота. Це гарна, але тимчасова заміна!», – написав Трамп.

Стіл C&O використовувався президентом Джорджем Бушем-старшим, а тепер і Трамом

Нагадаємо, незвичайна сцена розгорнулася в Овальному кабінеті Білого дому під час спільної заяви Дональда Трампа та Ілона Маска. Поки політики обговорювали реформу держапарату, всю увагу публіки перетягнув чотирирічний син Маска – X Æ A-Xii.

Хлопчику явно набридли розмови про демократію та витрати бюджету, тому він вирішив зайняти себе по-своєму: будував гримаси, чіпав обличчя батька, перебивав його і навіть щось прошепотів Трампу на вухо, на що той відповів з усмішкою.