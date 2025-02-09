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Маск закликав закрити два відомих медіа, філіали яких є і в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Маск закликав закрити два відомих медіа, філіали яких є і в Україні
Маск підтримав закриття «Радіо Свобода»
фото з відкритих джерел

Маск назвав журналістів «Голосу Америки» та «Радіо Свобода» «божевільними лівими радикалами»

Американський мільярдер Ілон Маск підтримав закриття медіа-проєктів «Голос Америки» (Voice of America) і «Радіо Свобода» (Radio Free Europe/Radio Liberty), що фінансуються урядом США. Про це він написав у своїй соцмережі Х (колишній Twitter).

Маск зробив репост публікації колишнього директора Національної розвідки США Ріка Гренелла, який назвав ці видання «пережитком минулого» та «наповненими ультралівими активістами».

«Так, закрийте їх», – написав мільярдер. На думку соратника Трампа, ці ЗМІ «ніхто не слухає», і вони «проїдають мільярд доларів на рік із кишень американських платників податків».

«Це просто божевільні ліві радикали, які розмовляють самі з собою, спалюючи 1 мільярд доларів на рік грошей платників податків США», – вважає Ілон Маск.

«Радіо Свобода» та «Голос Америки» – це медіа, які оплачують американські платники податків. Це державні ЗМІ. Ці ЗМІ заповнені ультралівими активістами. Я працював з цими журналістами десятиліттями. Це пережиток минулого. Нам не потрібні державні медіа», – ішлося у пості Ріка Гренелла, який перепостив Маск.

Відомо, що Гренелл є консерватором та прихильником Трампа. Він славиться своїми антиміграційними, антиглобалістськими та антиліберальними поглядами.

Раніше глава нового Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілон Маск назвав Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) злочинною організацією.

Як відомо, рішення президента США Дональда Трампа про призупинення допомоги іншим країнам та фактичну ліквідацію Агентства з міжнародного розвитку (USAID) викликало обурення серед американської громадськості. Дві найбільші профспілкові організації – Американська організація дипломатичної служби та Федерація державних службовців – подали позов проти адміністрації Трампа, звинувативши президента у неконституційних та незаконних діях.

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Теги: Свобода радіо ліві радикали Ілон Маск соцмережі США Україна ЗМІ

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