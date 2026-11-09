Лавров озвучив перше питання переговорів в Абу-Дабі та наступні кроки

Москва розглядає зустріч в Абу-Дабі як можливий можливий етап підготовки домовленості про завершення війни

Москва хоче почати консультації з питань безпеки Росії, України та регіону, а після цього узгодити принципи майбутнього врегулювання війни

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що першим питанням переговорів в Абу-Дабі стануть безпекові питання Росії, України та регіону загалом. За його словами, сторони також обговорять гарантії безпеки та принципи, які можуть стати основою для подальшого врегулювання війни. Про це Лавров заявив, коментуючи майбутню зустріч російським ЗМІ, пише «Главком».

За словами глави російського МЗС, Москва вітає підхід Сполучених Штатів до обговорення гарантій безпеки. Саме питання безпеки він назвав першим пунктом порядку денного консультацій.

Лавров також повідомив, що на переговорах планують узгодити принципи, які можуть бути затверджені після завершення консультацій щодо повноцінного врегулювання конфлікту в Україні.

Москва розглядає зустріч в Абу-Дабі не лише як майданчик для обговорення безпекових гарантій, а й як можливий етап підготовки принципів майбутньої домовленості про завершення війни. Водночас Лавров не уточнив, про які саме принципи йдеться та яких конкретних результатів Росія очікує від переговорів.

Варто нагадати, що російський диктатор Володимир Путін 11 листопада проведе в Москві сесію Ради колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Зустріч відбудеться на наступний день після завершення запланованого раунду тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі.