Анджеліна Джолі вперше прокоментувала свій візит до України (фото)

Анджеліна Джолі поділилася своїми враженнями від поїздки до Харкова та Карпат

Голлівудська акторка та колишня посолка доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала прифронтовий Харків. Зірка розповіла, з якою метою приїздила в Україну. Про це пише «Главком» із посиланням на допис актриси.

Анджеліна Джолі побувала у школах у Харкові та поспілкувалася з учителями й учнями. Акторка розповіла, що українські діти змушені навчатися в укриттях через російські атаки.

«Поки діти в Україні повертаються до школи на тлі посилення атак на цивільних та інфраструктуру, я відвідала вчителів, тренерів і сусідів, які допомагають їм безпечно продовжувати навчання. Харків розташований близько до російського кордону і майже щодня зазнає ударів, тому навчальні класи облаштовують усередині станцій метро. Інші школи повністю розташовані під землею, де маленькі діти вчаться читати на глибині трьох підземних рівнів», – зазначила актриса.

Син Анджеліни Джолі Нокс Джолі-Пітт провів тренування українським дітям (на фото у центрі з хустинкою на голові) фото: Іnstagram/angelinajolie/okumena

Джолі відвідала школу танців в районі Північної Салтівки, де провела час із дітьми, які тренуються в укриттях. А також завітала до артстудії, яка теж розташована під землею.

«Я зустріла рішучу групу юних спортсменів у Caramel Studio, яку очолює Тетяна Єрмашкевич. Діти тренувалися під час повітряних тривог у підземній тренувальній залі в Північній Салтівці, одному з районів міста, які найбільше постраждали від війни. В Aza Nizi Maza, мистецькій студії, заснованій художником Миколою Коломійцем, я побачила, як діти з особливостями навчання вільно створюють неймовірні витвори мистецтва. У 2022 році студія переїхала під землю, щоб захиститися від обстрілів», – розповіла зірка.

Джолі відвідала школу танців в районі Північної Салтівки фото: Іnstagram/angelinajolie/okumena

Крім того, Анджеліна Джолі побувала у Карпатах у центрі, який займається реабілітацією дітей і сімей, постраждалих від війни. «Ми поспілкувалися з жінками, які самотужки виховували дітей, водночас домагаючись звільнення своїх чоловіків. Деякі з них чекають уже чотири роки», – зазначила актриса. Син Джолі, який приїхав разом із нею, провів для дітей заняття з муай-тай.

Голлівудська акторка окремо згадала про Олексія Юкова, який займався пошуком тіл загиблих на війні. «Ми також вшанували пам’ять родини Олексія Юкова, який заснував «Плацдарм» (Пошуковий загін, Главком), і більшу частину свого життя займався пошуком, ідентифікацією та поверненням родинам тіл загиблих військових з обох сторін конфлікту. У серпні його вбили на передовій під час виконання цієї роботи», – написала Джолі.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі у квітні 2022 року приїздила до України та відвідала місцеві заклади у Львові. Джолі відвідала також Херсон у листопаді 2025 року. Торік у листопаді Анджеліна Джолі також відвідала Миколаїв. Американська акторка мала змогу поспілкуватися з волонтерами, місцевими мешканцями та медиками, які продовжують жити у своїх містах попри постійні атаки дронів, загрозу обстрілів та мін.