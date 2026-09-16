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Анджеліна Джолі вперше прокоментувала свій візит до України (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Анджеліна Джолі поспілкувалася з дружинами українських військових
фото: Іnstagram/angelinajolie/okumena

Анджеліна Джолі поділилася своїми враженнями від поїздки до Харкова та Карпат

Голлівудська акторка та колишня посолка доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала прифронтовий Харків. Зірка розповіла, з якою метою приїздила в Україну. Про це пише «Главком» із посиланням на допис актриси.

Анджеліна Джолі побувала у школах у Харкові та поспілкувалася з учителями й учнями. Акторка розповіла, що українські діти змушені навчатися в укриттях через російські атаки.

«Поки діти в Україні повертаються до школи на тлі посилення атак на цивільних та інфраструктуру, я відвідала вчителів, тренерів і сусідів, які допомагають їм безпечно продовжувати навчання. Харків розташований близько до російського кордону і майже щодня зазнає ударів, тому навчальні класи облаштовують усередині станцій метро. Інші школи повністю розташовані під землею, де маленькі діти вчаться читати на глибині трьох підземних рівнів», – зазначила актриса.

Син Анджеліни Джолі Нокс Джолі-Пітт провів тренування українським дітям (на фото у центрі з хустинкою на голові)
Син Анджеліни Джолі Нокс Джолі-Пітт провів тренування українським дітям (на фото у центрі з хустинкою на голові)
фото: Іnstagram/angelinajolie/okumena

Джолі відвідала школу танців в районі Північної Салтівки, де провела час із дітьми, які тренуються в укриттях. А також завітала до артстудії, яка теж розташована під землею.

«Я зустріла рішучу групу юних спортсменів у Caramel Studio, яку очолює Тетяна Єрмашкевич. Діти тренувалися під час повітряних тривог у підземній тренувальній залі в Північній Салтівці, одному з районів міста, які найбільше постраждали від війни. В Aza Nizi Maza, мистецькій студії, заснованій художником Миколою Коломійцем, я побачила, як діти з особливостями навчання вільно створюють неймовірні витвори мистецтва. У 2022 році студія переїхала під землю, щоб захиститися від обстрілів», – розповіла зірка.

Джолі відвідала школу танців в районі Північної Салтівки
Джолі відвідала школу танців в районі Північної Салтівки
фото: Іnstagram/angelinajolie/okumena

Крім того, Анджеліна Джолі побувала у Карпатах у центрі, який займається реабілітацією дітей і сімей, постраждалих від війни. «Ми поспілкувалися з жінками, які самотужки виховували дітей, водночас домагаючись звільнення своїх чоловіків. Деякі з них чекають уже чотири роки», – зазначила актриса. Син Джолі, який приїхав разом із нею, провів для дітей заняття з муай-тай.

Голлівудська акторка окремо згадала про Олексія Юкова, який займався пошуком тіл загиблих на війні. «Ми також вшанували пам’ять родини Олексія Юкова, який заснував «Плацдарм» (Пошуковий загін, Главком), і більшу частину свого життя займався пошуком, ідентифікацією та поверненням родинам тіл загиблих військових з обох сторін конфлікту. У серпні його вбили на передовій під час виконання цієї роботи», – написала Джолі.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі у квітні 2022 року приїздила до України та відвідала місцеві заклади у Львові. Джолі відвідала також Херсон у листопаді 2025 року. Торік у листопаді Анджеліна Джолі також відвідала Миколаїв. Американська акторка мала змогу поспілкуватися з волонтерами, місцевими мешканцями та медиками, які продовжують жити у своїх містах попри постійні атаки дронів, загрозу обстрілів та мін.

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Теги: Анджеліна Джолі Харків війна діти Карпати (гори)

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