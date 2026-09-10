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Хто платить за поїздки Анджеліни Джолі до України? Акторка розкрила деталі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Анджеліна Джолі декілька разів приїздила до України з гуманітарними візитами
фото: ДПС

Актриса розповіла, як обирає країни для майбутніх гуманітарних поїздок

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка нещодавно приїхала до України, розкрила деталі своїх гуманітарних поїздок. Зірка пояснила, хто оплачує її подорожі. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв'ю Джолі журналу L'Officiel.

За словами Анджеліни Джолі, вона оплачує свої гуманітарні поїздки самостійно. Під час роботи в ООН це також було її відповідальністю. Питання безпеки та проживання акторка також вирішує самостійно.

«Чесно кажучи, не так уже й багато змінилося. Я завжди оплачувала все сама. Навіть у роки роботи в ООН мої поїздки ніколи не були відповідальністю організації. Те саме стосувалося проживання, безпеки та всього іншого. Я ніколи не хотіла, щоб якась організація брала на себе цей тягар за мене», – зауважила зірка. Водночас вона продовжує підтримувати зв'язки з людьми в ООН, Червоному Хресті та інших організаціях.

Актриса також розповіла, як обирає країни для своїх майбутніх поїздок. «Це залежить від того, де ви відчуваєте, що можете бути корисними», – зазначила вона.

За словами Джолі, зараз вона розглядає кілька країн, орієнтуючись на їхні потреби. «Одна з них переживає нинішню кризу, яка потребує певної уваги, а інша стикається з дещо забутою надзвичайною ситуацією, про яку вкрай важливо не забувати», – пояснила акторка.

Анджеліни Джолі також розповіла про свою роботу з біженцями. За її словами, саме вони стали для неї одними з найближчих людей. «Я кажу, що маю честь працювати з біженцями, тому що вони справді одні з найпрекрасніших людей. Мої найближчі друзі. Вони такі стійкі, такі неймовірні. Більшість життєвих уроків я засвоїла саме від них, якщо не від власних дітей», – сказала вона.

Нагадаємо, голлівудська акторка та посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі у квітні 2022 року приїздила до України. У Львові акторку помітили в одній із львівських кав'ярень, куди вона зайшла, ймовірно, випити каву та одразу зустріла своїх прихильників.

Також повідомлялося, американська акторка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала Херсон у листопаді 2025 року. Згодом стало відомо, що Анджеліна Джолі, яка в листопаді 2025 року приїздила в Україну, обрала для візиту місто Херсон не випадково. Як зазначав британський фотограф і гуманітарний діяч Джайлз Дулі, Джолі «дуже любить» Україну.

Зазначимо, Анджеліна Джолі торік у листопаді також відвідала Миколаїв. Американська акторка мала змогу поспілкуватися з волонтерами, місцевими мешканцями та медиками, які продовжують жити у своїх містах попри постійні атаки дронів, загрозу обстрілів та мін.

Як повідомляв «Главком», у вересні цього року американська акторка Анджеліна Джолі відвідала боксерський клуб у Харкові. Окрім Харкова, у рамках свого вже не першого візиту до України Анджеліна Джолі також відвідала Тернопіль, Львів та Кременчук.

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Теги: Анджеліна Джолі актор благодійність гуманітарна допомога волонтер

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