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Трамп показав будівництво бального залу після програшу республіканців на виборах

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп показав будівництво бального залу після програшу республіканців на виборах
Президент Трамп відвідав будівельний майданчик бальної зали Білого дому
фото: The New York Times

Демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу

Президент США Дональд Трамп вперше з'явився перед журналістами після розгромної поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Виступаючи на будівельному майданчику нового бального залу в Білому домі, він зосередився на захисті ключових проєктів свого правління: масштабного будівництва у Вашингтоні та війни проти Ірану.

Під час церемонії підписання останньої сталевої балки Трамп утримався від прямого аналізу виборчих результатів у своїй промові, описавши майбутній бальний зал як найімовірніше «найбільший та найкрасивіший у світі».

Водночас, відповідаючи на запитання преси, очільник Білого дому погодився з оцінкою віцепрезидента Джей Ді Венса про те, що конфлікт з Іраном та пов'язане з ним зростання цін на пальне суттєво вплинули на електоральні втрати республіканців. Трамп наголосив, що вважає рішення про початок воєнних дій вимушеним і правильним, підтвердивши намір продовжувати військову кампанію.

Увага до будівельних ініціатив на тлі виборчих підсумків підкреслила наростаючий дисонанс між пріоритетами адміністрації та занепокоєнням виборців. Напередодні голосування Трамп присвятив свій виступ біля басейну-дзеркала меморіалу Лінкольна деталям реставраційних робіт у столиці замість підсумкових аргументів щодо економіки, пояснивши свою зацікавленість реноваціями тим, що процес будівництва його «заспокоює».

Щодо подальшої взаємодії з новообраним Конгресом, де більшість здобули демократи, Трамп висловив готовність до співпраці, однак застеріг, що у разі деструктивних дій з боку опозиції скористається правом вето. Загрозу можливого імпічменту президент відкинув, заявивши про відсутність хвилювань з цього приводу.

Нагадаємо, що демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу за результатами проміжних виборів 3 листопада. Партія отримала достатню кількість місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчу владу. 

Теги: Дональд Трамп вибори у США США

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