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Анджеліна Джолі відвідала боксерський клуб у Харкові

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Анджеліна Джолі відвідала боксерський клуб у Харкові
Анджеліна Джолі здійснила черговий візит до Украни
фото: пресслужба ФБУ

До тренування доєдався син актриси Нокс

Американська акторка Анджеліна Джолі відвадала боксерський клуб Spadkoyemets у Харкові. Про це повідомяє «Главком».

51-річна зірка відвідала чергове українське місто.

Звичайне тренування у клубі перетворилось на зустріч з легендою світу кіно. Син Анджеліни Нокс навіть провів тренування з тайського боксу з військовими, які займаються спортом у клубі.

Окрім Харкова, в рамках свого вже не першого візти до України, АНджеліна Джолі також відвідала Тернопіль, Львів та Кременчуг.

Раніше Анджеліна Джолі у своєму Instagram поділилась кадрами війни в Україні, авторами яких є британський фотограф Джайс Д'юлі. 

До слова, 17 жовтня відбудеться бій Даніеля Дюбуа та Фабіо Вордлі за титул WBO.

Теги: Анджеліна Джолі бокс

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