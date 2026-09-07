Анджеліна Джолі відвідала боксерський клуб у Харкові
До тренування доєдався син актриси Нокс
Американська акторка Анджеліна Джолі відвадала боксерський клуб Spadkoyemets у Харкові. Про це повідомяє «Главком».
51-річна зірка відвідала чергове українське місто.
Звичайне тренування у клубі перетворилось на зустріч з легендою світу кіно. Син Анджеліни Нокс навіть провів тренування з тайського боксу з військовими, які займаються спортом у клубі.
Окрім Харкова, в рамках свого вже не першого візти до України, АНджеліна Джолі також відвідала Тернопіль, Львів та Кременчуг.
Раніше Анджеліна Джолі у своєму Instagram поділилась кадрами війни в Україні, авторами яких є британський фотограф Джайс Д'юлі.
До слова, 17 жовтня відбудеться бій Даніеля Дюбуа та Фабіо Вордлі за титул WBO.
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