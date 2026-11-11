Сенат США почав розслідувати криптофінанси Трампа

Дональд Трамп відкидає всі звинувачення та називає розслідування наклепом

Постійний підкомітет Сенату США з розслідувань на чолі з сенатором-демократом Річардом Блументалем висунув вимогу до криптобіржі Binance, компанії Tether та пов'язаних із Дональдом Трампом проєктів World Liberty Financial і Fight Fight Fight LLC надати фінансові документи до 4 січня 2027 року. Про це пише «Главком».

У разі відмови надати інформацію щодо ймовірних порушень і конфлікту інтересів сенатори погрожують примусовими заходами.

Розслідування стосується можливих операцій із підсанкційними іноземцями, залучення коштів закордонних урядів та порушення норм державної етики. Зокрема, вивчається угода на $500 млн про продаж 49% акцій World Liberty Financial структурі з ОАЕ. За даними аналітиків, Трамп заробив $800 млн на випущеному цією компанією токені WLFI, тоді як близько двох третин звичайних інвесторів зазнали збитків. Також розслідуються прибутки президента в розмірі $635 млн від мемкоїна TRUMP, вартість якого після стрімкого зростання обвалилася на 97%.

Окрему увагу сенатори приділяють зв'язкам Binance та Tether з адміністрацією США, обставинам помилування засновника Binance Чанпена Чжао та угоді на $2 млрд із випущеним компанією Трампа стейблкоїном USD1, яка збіглася в часі з наданням ОАЕ доступу до американських чипів для штучного інтелекту. Дональд Трамп відкидає всі звинувачення та називає розслідування наклепом.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп став одним із найбільших приватних власників біткоїнів у Сполучених Штатах. Приблизна вартість його криптоактивів становить $870 млн.

Трамп володіє криптовалютою опосередковано через свою участь у Trump Media and Technology Group, котра керує платформою Truth Social. У липні компанія придбала біткоїн на $2 млрд, після чого частка Трампа у компанії скоротилася з 52% до 41%. Наразі його особиста частка оцінюється приблизно у $870 млн.