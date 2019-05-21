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    Шоу-биз

    Менеджер Русланы и Рыбака считает, что Украина могла в этом году выиграть на «Евровидении»

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    Яна Прядко - Менеджер Русланы и Рыбака считает, что Украина могла в этом году выиграть на «Евровидении»
    Яна Прядко

    Яна Прядко считает, что украинская певица Maruv имела все шансы победить

    В этом году «Евровидение-2019» прошло без участия Украины. Как ранее сообщал Scotch, победительница Нацотбора-2019 отказалась подписывать контракт с НОТУ.

    Член международного жюри от Украины на «Евровидении-2017», менеджер Русланы (была с ней в команде на «Евровидении» в 2004-м) и Александра Рыбака Яна Прядко считает, что Украина смогла бы попасть в число призеров конкурса в этом году.

    «Maruv относится к тем артистам, которые максимально органичны во всем, что они делают. А «Евровидениt» любит тех исполнителей, которым веришь. Ведь есть много артистов, примеривших определенный образ для того, чтобы быть в формате. Но выглядит это искусственно! А Maruv зрители бы поверили. Ее песня Siren song звучала на всех вечеринках «Евровидения», фан-зонах, что тоже отчасти уникально.- У Maruv были бы все шансы победить, - говорит Яна. - Если быть очень скептичным, то она бы вошла в топ-3».

    Напомним, что финал «Евровидения-2019» состоялся 18 мая. Победителем и обладателем хрустального микрофона стал Дункан Лоуренс с композицией Arcade из Нидерландов.

    Джерело: Комсомольска Правда в Украине

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