Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Брітні Спірс налякала людей у ресторані в Лос-Анджелесі та потрапила у скандал

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Брітні Спірс є популярною американською поп-співачкою
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У команді артистки прокоментували інцидент

Американська співачка Брітні Спірс потрапила у новий скандал після арешту за нетверезе водіння. Зірка відвідала один з ресторанів Лос-Анджелеса, де налякала відвідувачів. Про це розповідає «Главком» із посиланням на TMZ.

Інцидент за участю Брітні Спірс відбувся 13 травня в ресторані Blue Dog Tavern у Шерман-Оукс (Лос-Анджелес). Як повідомляє видання, під час вечері у закладі Спірс почала дивно поводитися та привертати увагу відвідувачів.

За словами очевидців, зірка голосно розмовляла, а згодом почала гавкати та пішла у бік інших відвідувачів із ножем у руках. Такі дії Брітні Спірс налякали людей. Також зірка хотіла запалити цигарку у ресторані, на що відреагувала адміністрація закладу. Однак виконавиця не відреагувала на зауваження, тож персонал звернувся до тих, з ким вона вечеряла, аби вони заспокоїли співачку. Згодом стало відомо, що Спірс була у супроводі свого охоронця та асистентки.

На це згодом відреагували представники Брітні Спірс та пояснили її поведінку. Вони стверджують, що співачка емоційно розповідала історію про свого собаку, а ніж тримала у руках, щоб розрізати бургер.

«Це повністю перебільшено. Брітні насолоджувалася тихою вечерею зі своєю асистенткою та охоронцем. Вона просто розповідала історію про те, як її собака гавкав на сусідів. Вона жодного разу нікого не наражала на небезпеку з ножем. Вона розрізала свій гамбургер навпіл. Ці постійні нападки на все, що вона робить, і це саме те, що сталося 20 років тому, коли ЗМІ намагалися зобразити Брітні як погану людину. Це смішно, і це має зараз припинитися», – йдеться в заяві представників співачки. Також представники Спірс заявили, що ця історія є черговою спробою втягнути її у скандал.

Напередодні, Брітні Спірс затримали в штаті Каліфорнія за підозрою в керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За даними правоохоронців, дорожня поліція зупинила артистку 4 березня. Після затримання її доставили до відділку, де вона провела ніч. 

Також повідомлялося, популярна американська співачка Брітні Спірс отримала вирок за водіння авто під впливом алкоголю та наркотичних речовин. Артистка не з’явилася на засідання суду. 

Читайте також:

Теги: США шоубіз Брітні Спірс скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яку роль у світовій політиці грає зять Трампа? Аналіз The Atlantic
Яку роль у світовій політиці грає зять Трампа? Аналіз The Atlantic
17 квiтня, 04:27
Глава Білого дому стверджує, що майбутня угода з Тегераном «забезпечить безпеку Ізраїлю»
Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном «за день-два»
17 квiтня, 22:01
Іран заявив, що Ормузька протока буде закрита, доки США не знімуть блокаду
Іран заявив, що Ормузька протока буде закрита, доки США не знімуть блокаду
18 квiтня, 22:46
США запровадили санкції проти китайського нафтопереробного заводу та тіньового флоту Ірану
США запровадили санкції проти китайського нафтопереробного заводу та тіньового флоту Ірану
25 квiтня, 00:58
Ці санкції стали частиною ширшої кампанії тиску на Іран
США вдарили санкціями по Ірану: під обмеження потрапили десятки компаній і осіб
29 квiтня, 01:21
Висунуто нові обвинувачення проти Джеймса Комі
Ексглава ФБР отримав обвинувачення в погрозі життю Трампа через фото з мушлями
29 квiтня, 06:48
Мерц заявив, що розмови про виведення американських військ точаться давно
Мерц заявив, що розмови про виведення американських військ точаться давно
3 травня, 23:59
Дональд Трамп і Володимир Зеленський
Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
5 травня, 13:03
Трамп пригрозив Ірану у разі атаки на кораблі США
«Іран буде стертий з лиця землі». Трамп закликав Тегеран утриматися від атак
4 травня, 21:09

Шоу-біз

Поп-зірка Doja Cat заявила про паузу в кар’єрі та назвала причину
Поп-зірка Doja Cat заявила про паузу в кар’єрі та назвала причину
Брітні Спірс налякала людей у ресторані в Лос-Анджелесі та потрапила у скандал
Брітні Спірс налякала людей у ресторані в Лос-Анджелесі та потрапила у скандал
Ізраїль публічно підтримав Україну в другому півфіналі Євробачення (відео)
Ізраїль публічно підтримав Україну в другому півфіналі Євробачення (відео)
Олена Тополя розкрила правду про особисте життя після розлучення
Олена Тополя розкрила правду про особисте життя після розлучення
Андрій Данилко не впізнав Leleka під час першого знайомства на Євробаченні (відео)
Андрій Данилко не впізнав Leleka під час першого знайомства на Євробаченні (відео)
Румунія, яка пройшла у фінал Євробачення 2026, потрапила у скандал: подробиці
Румунія, яка пройшла у фінал Євробачення 2026, потрапила у скандал: подробиці

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua