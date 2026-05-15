Брітні Спірс налякала людей у ресторані в Лос-Анджелесі та потрапила у скандал

У команді артистки прокоментували інцидент

Американська співачка Брітні Спірс потрапила у новий скандал після арешту за нетверезе водіння. Зірка відвідала один з ресторанів Лос-Анджелеса, де налякала відвідувачів. Про це розповідає «Главком» із посиланням на TMZ.

Інцидент за участю Брітні Спірс відбувся 13 травня в ресторані Blue Dog Tavern у Шерман-Оукс (Лос-Анджелес). Як повідомляє видання, під час вечері у закладі Спірс почала дивно поводитися та привертати увагу відвідувачів.

За словами очевидців, зірка голосно розмовляла, а згодом почала гавкати та пішла у бік інших відвідувачів із ножем у руках. Такі дії Брітні Спірс налякали людей. Також зірка хотіла запалити цигарку у ресторані, на що відреагувала адміністрація закладу. Однак виконавиця не відреагувала на зауваження, тож персонал звернувся до тих, з ким вона вечеряла, аби вони заспокоїли співачку. Згодом стало відомо, що Спірс була у супроводі свого охоронця та асистентки.

На це згодом відреагували представники Брітні Спірс та пояснили її поведінку. Вони стверджують, що співачка емоційно розповідала історію про свого собаку, а ніж тримала у руках, щоб розрізати бургер.

«Це повністю перебільшено. Брітні насолоджувалася тихою вечерею зі своєю асистенткою та охоронцем. Вона просто розповідала історію про те, як її собака гавкав на сусідів. Вона жодного разу нікого не наражала на небезпеку з ножем. Вона розрізала свій гамбургер навпіл. Ці постійні нападки на все, що вона робить, і це саме те, що сталося 20 років тому, коли ЗМІ намагалися зобразити Брітні як погану людину. Це смішно, і це має зараз припинитися», – йдеться в заяві представників співачки. Також представники Спірс заявили, що ця історія є черговою спробою втягнути її у скандал.

Напередодні, Брітні Спірс затримали в штаті Каліфорнія за підозрою в керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За даними правоохоронців, дорожня поліція зупинила артистку 4 березня. Після затримання її доставили до відділку, де вона провела ніч.

Також повідомлялося, популярна американська співачка Брітні Спірс отримала вирок за водіння авто під впливом алкоголю та наркотичних речовин. Артистка не з’явилася на засідання суду.