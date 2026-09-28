Красиве, сильне та українське. Соломія Вітвіцька розкрила незвичне ім'я новонародженого сина

Соломія Вітвіцька стала мамою хлопчика

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка вперше стала мамою, розкрила імʼя свого новонародженого сина. Журналістка розповіла, як із чоловіком обирала імʼя для їхнього первістка. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Вітвіцької в Іnstagram.

Соломія Вітвіцька розповіла, що хотіла обрати для сина гарне, сильне та українське імʼя. Згодом батьки все ж зробили вибір, а згодом зʼясувалося, що імʼя у перекладі з латини означає «справедливий».

За словами Соломії Вітвіцької, це значення є близьким для їхньої родини, адже Олексій Ситайло до військової служби працював юристом. «Ми з Олексієм Ситайлом хотіли саме українське ім’я – красиве, сильне і таке, яке пасуватиме нашому синові. Устим – ім’я, яке запропонував Олекса. А згодом ми зʼясували, що воно походить від латинського «justus» – «справедливий», для нас це стало особливо символічно, бо своє життя та професію Олекса повʼязав з юстицією», – розповіла журналістка.

Телеведуча також розповіла, що вона народила одразу після того, як із чоловіком обрала імʼя для сина. «І щойно ми визначилися з іменем – наш син, здається, теж одразу вирішив, що нам уже час зустрітися. Та ще й обрав невипадкову дату: нам підказали, що за цифровою психологією, 26-го народжуються люди з загостреним почуттям справедливості. Наш Усти», – поділилася Соломія Вітвіцька.

Зазначимо, 26 вересня українська телеведуча Соломія Вітвіцька вперше стала мамою. Після народження батьки тримали в секреті ім’я первістка. Однак ведуча показала перше фото сина. Під час пологів із Соломією Вітвіцькою поруч був її чоловік, військовий Олексій Ситайло, який підтримував дружину.

Нагадаємо, 45-річна телеведуча Соломія Вітвіцька у квітні повідомила про вагітність. Цією новиною майбутня мама поділилася зі своїм нареченим-військовим Олексієм Ситайлом. Пара заручилася минулого року на День святого Валентина.

До слова, влітку Соломія Вітвіцька вийшла заміж за військового Олексія Ситайла. День весілля став для ведучої та її нареченого особливим у їхньому житті, свято відбулося в місті Берегове, що на Закарпатті. Ведуча ділилася деталями весілля в українському стилі та розповіла про свій образ нареченої.