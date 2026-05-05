Суд виніс вирок Брітні Спірс за водіння у нетверезому стані

Юлія Відміцька
Брітні Спірс є відомою американською поп-співачкою та авторкою пісень
Брітні Спірс закінчила лікування у реабілітаційному центрі, яке вона добровільно розпочала після затримання поліцією 

Популярна американська співачка Брітні Спірс отримала вирок за водіння авто під впливом алкоголю та наркотичних речовин. Артистка не з’явилася на засідання суду. Про це пише «Главком» із посиланням на Peoplе.

4 травня відбувся суд у справі Брітні Спірс в окрузі Вентура в Каліфорнії. Як відомо, зірку звинувачували у керуванні автомобілем під впливом алкоголю та наркотиків. Співачку у суді представляв її адвокат, особисто на засідання вона не з’явилася. Напередодні артистка визнала свою вину та добровільно виявила бажання почати лікування у рехабі. Тож прокурори пом’якшили умови її звинувачення.

Брітні Спірс призначили покарання у вигляді 12 місяців умовного терміну та одного дня ув’язнення, який вже зарахували, як відбутий. Суд також призначив зірці штраф у розмірі $571. Крім цього, вона зобов'язана пройти тримісячну програму лікування від залежностей. Під час лікування Спірс має приймати ліки лише за рецептом медиків. Двічі на місяць співачка має відвідувати психіатра та щотижня спілкуватися із психологом. 

Після інциденту поліція матиме право зупинити Брітні Спірс під час водіння, щоб перевірити її стан та обшукати авто. Якою була особиста реакція співачки на рішення суду невідомо, проте її адвокат заявив, що «всі задоволені результатом». За словами представника виконавиці, вона вже завершила лікування у рехабі.

Нагадаємо, 30 квітня прокуратура округу Вентура у штаті Каліфорнія (США) висунула звинувачення відомій американській співачці Брітні Спірс після затримання через водіння авто у стані алкогольного сп’яніння. Суд інкримінував Брітні Спірс звинувачення в керуванні транспортним засобом під впливом наркотиків та алкоголю. Тоді повідомлялося, що співачка була не зобов’язана бути присутньою на допиті, оскільки їй висунуто лише звинувачення в проступку. Тому її представляв адвокат.

Напередодні, Брітні Спірс затримали в штаті Каліфорнія за підозрою в керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За даними правоохоронців, дорожня поліція зупинила артистку 4 березня. Після затримання її доставили до відділку, де вона провела ніч. 

