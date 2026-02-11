Брітні Спірс продала права на всі свої пісні

За даними ЗМІ, угоду вартістю близько $200 млн було укладено наприкінці минулого року

Американська співачка Брітні Спірс продала права на весь свій музичний каталог незалежній музичній компанії Primary Wave. Вартість угоди склала близько $200 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Офіційно деталі продажу та точну вартість каталогу сторони не розголошують. Лейбл не відповів на запит журналістів, а представники співачки відмовилися від заяв.

Раніше компанія Primary Wave придбала права на спадщину таких артистів, як Notorious B.I.G., Prince і Вітні Г'юстон. Лейбл заснував у 2006 році музичний менеджер Лоуренс Местел після придбання 50% частки Курта Кобейна у каталозі Nirvana.

Продаж каталогу відбувається на тлі тенденції, коли відомі музиканти монетизують свої архіви. В останні роки свої каталоги продали Брюс Спрінгстін (угода із Sony на $500 млн у 2021-му), Джастін Бібер (угода на $200 млн доларів із Hipgnosis Songs Capital у 2023-му), а також Джастін Тімберлейк і Шакіра.

Брітні Спірс – одна з найуспішніших попспівачок у світі, із загальними продажами понад 150 млн записів. Її каталог охоплює дев’ять студійних альбомів, починаючи з дебютного 1999 року, і містить такі хіти, як Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic і Gimme More.

Варто зазначити, що протягом останніх кількох років Брітні Спірс переживала непрості моменти в житті. У 2021 році вона домоглася припинення 13-річної опіки, у межах якої її фінанси та особисте життя контролював батько. У січні 2024 року співачка заявила, що «ніколи не повернеться в музичну індустрію». Її останнім релізом став дует з Елтоном Джоном, випущений у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що Брітні Спірс знову зійшлася зі своїм колишнім бойфрендом Полом Солізом, попри його кримінальне минуле та скандальну історію стосунків. Роман між парою розпочався у 2023 році, коли Соліз працював у команді артистки. Проте навесні 2024 року їхні стосунки завершилися після бійки в готелі. Сварка була настільки гучною, що мешканці викликали поліцію, а Брітні знадобилася медична допомога, хоча вона відмовилася від госпіталізації.