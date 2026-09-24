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Конфлікт «Муніципальної охорони» з активістами на Теремках. Мер Києва звернувся до поліції

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Конфлікт «Муніципальної охорони» з активістами на Теремках. Мер Києва звернувся до поліції
Територія у парку на Теремках, де має з'явитися резервна теплотраса
фото: «Суспільне»

Мер Києва просить правоохоронців дати правову оцінку подіям 22 вересня

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до поліції через події, що сталися 22 вересня на Теремках. Він просить правоохоронців дати правову оцінку, зокрема, діям працівників комунальної організації «Муніципальна охорона». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Кличка.

«Звернувся до правоохоронних органів – поліції, з тим, щоб вони надали правову оцінку подіям, які відбулися 22 вересня на Теремках. Зокрема, діям працівників Муніципальної охорони», – зазначив мер. Кличко додав, що Департамент муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації також має провести внутрішню перевірку в КО «Муніципальна охорона».

Нагадаємо, конфлікт на Теремках виник навколо будівництва резервної тепломережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Вона має забезпечити резервне теплопостачання у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5 та обслуговуватиме 183 житлові будинки, три медичні заклади й 18 шкіл і дитсадків. Спочатку проєкт передбачав видалення 662 дерев, однак після протестів його скоригували. У КМДА заявили, що оновлений варіант дасть змогу зберегти близько 160 дерев, а під видалення потраплять близько десяти.

11 вересня Київська міська державна адміністрація запропонувала доопрацьований проєкт будівництва теплової мережі на Теремках у Голосіївському районі. Роботи на його основі дадуть змогу зберегти близько 160 дерев. Натомість вирубці підлягають близько 10 дерев, ще частину – кронують.

Зранку 21 вересня будівельники почали огороджувати територію, де мають прокласти резервну теплотрасу. На місці зібралися місцеві жителі. Частина протестувальників намагалася пройти за огороджену територію, а деякі лягали на землю, щоб не допустити проїзду техніки. Працівники «Муніципальної охорони» силоміць відтягували людей.

22 вересня протести на Теремках продовжилися. У соцмережах з'явилась інформація про першу постраждалу — жінка отримала травму руки в момент, коли «Муніципальна охорона» намагалася витягнути її з території поблизу будівельного майданчика.

 

 

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Теги: поліція Віталій Кличко забудова Київ скандал конфлікт

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