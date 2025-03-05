В Україні змінилися ціни на житло: у яких регіонах найвигідніше купувати нерухомість

Волинь стала лідером за річним зростанням цін на вторинному ринку

У лютому 2025 року в більшості областей України зросла середня вартість однокімнатних квартир. Найбільше подорожчання зафіксували у Волинській області – на 7% ($51,5 тис.). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delo.

За даними аналітичного центру Dim.Ria Волинь стала лідером за річним зростанням цін на вторинному ринку: у порівнянні з минулим роком вартість однокімнатних квартир зросла на 31% і наразі становить майже $52 тис. На другому місці за темпами зростання опинилася Чернівецька область (+29%), на третьому – Закарпатська (+28%).

Водночас у прифронтових регіонах ціни продовжують знижуватися. Найбільше здешевлення спостерігалося у Херсонській області (-26%), а також у Сумській і Запорізькій (-16%). В Одесі вартість житла залишилася стабільною.

Попри зростання цін у регіонах, найдорожчими залишаються квартири у Києві: середня вартість однокімнатного житла тут складає близько $90,2 тис. Ціни залежать від району: найдорожче житло в Печерському районі ($133,6 тис.), а найдешевше – у Деснянському ($46,2 тис.). Середній рівень цін фіксують у Соломʼянському, Подільському та Святошинському районах.

Первинний ринок: ціни на квартири у лютому

На первинному ринку середня вартість житла у новобудовах за рік зросла на 9% у доларовому еквіваленті. Найвищий темп зростання цін на квадратний метр зафіксували у Чернівецькій, Рівненській та Вінницькій областях – понад 15%. Найдорожче нове житло, як і раніше, у Києві, де середня вартість квадратного метра становить $1 340.

Станом на кінець лютого 2025 року в Україні функціонує 77% відділів продажів новобудов. Найвищу активність будівництва спостерігають у Закарпатській області, де відновили роботу 96% житлових проєктів. Упродовж лютого в експлуатацію ввели 12 будинків у дев'яти новобудовах. Найбільший відсоток добудованих об’єктів зафіксували в Одеській (55%) та Волинській (51%) областях.

Раніше «Главком» розпитав у президентки Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олени Гайдамахи, в якому стані перебуває ринок нерухомості країни наприкінці третього року повномасштабної війни, куди нині вона б радила інвестувати та яка доля чекає на численні столичні довгобуди.

Нагадаємо, що, за результатами опитування OLX, в Україні у 2025 році лише 12% громадян планують придбати житло. Зазначається, що попит на купівлю нерухомості у січні-жовтні 2024 року знизився на 3,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

До слова, міжнародний консультант у сфері корпоративних фінансів, викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан вважає інвестиції в українську нерухомість невигідними та надто ризикованими. Він наголошує, що прибутковість від таких вкладень низька, а сам ринок нестабільний.