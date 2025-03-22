Головна Київ Новини
search button user button menu button

Де у Києві купити продуктові товари 22-23 березня: адреси ярмарків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Де у Києві купити продуктові товари 22-23 березня: адреси ярмарків
Ярмарки пройдуть у всіх районах Києва
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА/Facebook

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста 

Цими вихідними, 22 та 23 березня, у Києві пройдуть традиційні продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» з посиланням на  Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.   

22 березня(субота) ярмарки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
  • Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

23 березня (неділя)  ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, в Україні минулого тижня зафіксовано зростання цін на огірки. У столичних магазинах вартість цього овочу варіюється від 99,99 грн до 109,90 грн за кг. За даними порталу «Мінфін», ціни на огірки в Україні варіюються залежно від їхнього виду. Гладкі огірки коштують від 109,90 до 159 грн/кг, короткоплідні – 109,80 грн/кг.

До слова, в Україні почали знижуватися ціни на імпортні помідори з Туреччини. Як повідомляють аналітики EastFruit, головною причиною здешевлення став слабкий попит з боку оптових компаній та роздрібних мереж.

Теги: Київ продукти ярмарок овочі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В поліції підтвердили обшуки чотирьох підприємств, що спеціалізуються на виробництві лікарських засобів
У Києві поліція проводить обшуки чотирьох фармзаводів: деталі
28 лютого, 12:11
У Києві порівняно з попереднім тижнем спостерігається зниження захворюваності на 12,2% за рахунок дитячого та дорослого населення
Кількість хворих на грип серед школярів у Києві почала зменшуватися
17 березня, 14:40
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 100 найменувань іноземних препаратів
У київських аптеках іноземці торгували медикаментами із РФ
25 лютого, 10:29
У Києві досі лунає тривога та працює ППО
У Києві лунають вибухи та працює ППО
25 лютого, 23:17
Сибіга зробив заяву про перспективи відновлення миру в Україні
Сибіга зробив заяву про перспективи відновлення миру в Україні
23 лютого, 14:31
Водолази-сапери вилучили уламки ворожого БПЛА на Київському водосховищі
Уламки збитих дронів виявлено на Київському водосховищі
24 лютого, 14:43
Індекс якості атмосферного повітря станом на 06:50 досягнув значення 120
Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані SaveEcoBot
25 лютого, 07:02
Жлопчик на ім’я Оскар – натуральний блондин
Найбільші кучері в Україні. Який вигляд має хлопчик через рік після встановлення рекорду
7 березня, 10:45
Яєчна криза у США: ціни досягли нового рекорду
Яєчна криза у США: ціни досягли нового рекорду
13 березня, 16:08

Новини

Де у Києві купити продуктові товари 22-23 березня: адреси ярмарків
Де у Києві купити продуктові товари 22-23 березня: адреси ярмарків
В одному з районів Києва через падіння уламків загорівся дах будинку (оновлено)
В одному з районів Києва через падіння уламків загорівся дах будинку (оновлено)
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
У Києві агресивний чоловік з ножем хотів вистрибнути з пʼятого поверху лікарні
У Києві агресивний чоловік з ножем хотів вистрибнути з пʼятого поверху лікарні
У київському метрополітені з'явилися важливі зміни (фото)
У київському метрополітені з'явилися важливі зміни (фото)
Мільйонні збитки: посадовиця «Київміськсвітла» підозрюється у зловживанні
Мільйонні збитки: посадовиця «Київміськсвітла» підозрюється у зловживанні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 березня: ситуація на фронті
68K
Повітряні сили звернулися до українців з проханням через F-16
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 березня 2025
43K
ЄС не погодили €5 млрд на боєприпаси для України. Проти дві країни
32K
Ірина Білик перервала ювілейний тур через складну хворобу: стали відомі деталі (оновлено)
19K
«Добропорядний» кривавий інвестор. Як Росія розплатилася з ексміністром оборони України

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
Вчора, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
Вчора, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua