Столичний поліцейський за $2000 хабара відсидить п’ять років

Обвинувачений стверджував, що чоловік сам запропонував вирішити його питання за винагороду

У суді вже колишній поліцейський вину не визнав

Деснянський районний суд міста Києва визнав колишнього правоохоронця винним в одержанні неправомірної вигоди. Про це інформує «Главком» із посиланням на вирок від 4 березня.

25 травня 2023 року, о 18 год. 35 хв., вестибюлі станції «Дружби Народів» Київського метрополітену черговий поліцейський зупинив громадянина, в якого під час поверхневої перевірки виявив поліетиленовий зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору. Чоловік пояснював, що знайшов пакетик з амфетаміном у пачці з-під цигарок біля входу в метро.

На місце викликали слідчо-оперативну групу управління поліції в метрополітені, старший дізнавач якої вилучив пакет із невідомою речовиною. Поліція розпочала розслідування за фактом зберігання наркотичної речовини.

Через кілька днів дізнавач поліції сам зателефонував чоловікові, в якого вилучили пакет, і запропонував зустрітися. Поліцейський висунув вимогу – $2 тисячі за те, шо підмінить вилучену речовину на будь-яку іншу не наркотичну чи психотропну, щоб справу закрили.

Громадянин не зміг одразу розрахуватися, і працівник поліції погодився зачекати, але збільшив суму на $300 доларів. Не маючи грошей на хабар, чоловік звернувся із заявою про злочин.

У результаті було зафіксовано телефонну бесіду, в якій співробітник поліції запевняє співрозмовника, що кримінальне провадження буде закрито, а його потім викличуть для складання адміністративного протоколу.

Поліціянта задокументували в момент отримання 30 тисяч гривень і 1,5 тисячі доларів США.

У суді вже колишній поліцейський вину не визнав. Стверджував, що чоловік сам запропонував вирішити це питання за винагороду, оскільки у нього і так багато проблем.

Він переконував, що намагався обманом заволодіти коштами, оскільки з експертами ні про що не домовлявся. Це вперше в його житті. Через дуже скрутне матеріальне становище хотів у такий спосіб заволодіти грошима. Але після завершення експертизи речовини прийняв би рішення, відповідно до висновку експерта. Уточнив, що без висновку експерта не міг закрити кримінальне провадження, а тому отриманий від експерта висновок був би вирішальним у прийнятті рішення по кримінальному провадженню.

Але суд відхилив версію про шахрайство. Як вбачається із матеріалів справи, поліціянт зініціював спілкування і в подальшому неодноразово телефонував громадянину з пропозицією якнайшвидшого отримання грошей за закриття справи і збільшував суму виплати.

Як дізнавач відділу дізнання управління поліції у метрополітені ГУНП у місті Києві обвинувачений мав повноваження винести постанову про закриття кримінального провадження, а тому був службовою особою, яка займає відповідальне становище при прийнятті рішення. Будь-яких розмов, що ці кошти обвинувачений отримує для передачі експерту чи іншим особам, які будуть сприяти закриттю кримінального провадження, у судовому засіданні встановлено не було.

Суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна і забороною обіймати посади в органах поліції строком на 3 роки.

Нагадаємо, що суд визнав винним жителя Липовця, що на Вінниччині, винним у скоєнні психологічного домашнього насильства щодо ексдружини. Про це повідомляє пресслужба Вінницького апеляційного суду.

До слова, керівник товариства з обмеженою відповідальністю, яке займається роздрібною торгівлею продуктами харчування, алкогольними та тютюновими виробами протягом двох років умисно занижував та ухилявся від сплати податку на прибуток. Це призвело до ненадходження до бюджету 4,5 млн грн. Про це повідомляє БЕБ у Вінницькій області.