В Італії планується показ пропагандистських фільмів про Майдан і війну. Держкіно відреагувало

«Дистрибуцією займається організація Donbass Italia, відома поширенням інших пропагандистських матеріалів»

У деяких містах Італії запланували показ двох російських пропагандистських фільмів «Діти Донбасу» і «Майдан, дорога до війни». Держкіно вже звернулося до МЗС України та посольства України в Італії з проханням не допустити стрічки до глядачів, про що вони зазначили у дописі.

Так, показ фільмів запланували у різних італійських містах впродовж січня-лютого 2025 року. Як вказують у Держкіно, йдеться про пропагандистські фільми російського виробництва «Майдан, дорога до війни» (Maidan, la strada verso la guerra) та «Діти Донбасу» (I bambini del Donbass).

Перша стрічка, пояснюють у Держкіно, створена державним російським пропагандистським каналом Russia Today, тож викладені у ньому події мають сумнівну об'єктивність, друга ж використовує емоційний вплив чутливими темами, маніпулюючи викривленням реальної ситуації.

«Дистрибуцією займається організація Donbass Italia, відома поширенням інших пропагандистських матеріалів. Ці фільми можуть містити викривлену інформацію про події Революції Гідності та російсько-українську війну. Їх демонстрація на культурних майданчиках Італії під час повномасштабної війни в Україні може сприяти дезінформації та маніпуляції громадською думкою», – наголосили у Держкіно.

В установі також додали, що вже звернулися до посольства України в Італії з проханням вжити заходів щодо недопущення демонстрації цих фільмів.

Раніше повідомлялося, що Італія готує виставку про те, як Маріуполь переживає «відновлення» після захоплення міста російськими окупантами. Україна назвала цей захід пропагандистським. Згодом Італія скасувала виставку про «розквіт» окупованого Маріуполя. МЗС також закликало інші міста у світі не надавати майданчиків для подібних російських провокацій. «Це стане важливим внеском в перемогу України над російською агресією», – зауважив Ніколенко.

Як відомо, минулого року Міжнародний кінофестиваль у Торонто повернув у свою програму російську пропагандистську стрічку «Росіяни на війні» попри протести української громади й дипломатів.