Із Запоріжжя до Києва гелікоптером. ГУР та СБУ врятували хвору дитину
11-річна дівчинка потребувала термінового перевезення до «Охматдиту»
Співробітники Головного управління розвідки та Служба безпеки допомогли 11-річній дівчинці з Запоріжжя, у якої відмовили легені. Хвора дитина була гелікоптером транспортована до Києва, до лікарні «Охматдит». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.
Дівчинка захворіла на грип, хвороба призвела до ускладнення. Батьки звернулися до Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні, але стан дитини швидко погіршувався. Причиною був респіраторний дистрес-синдром важкого ступеня (ускладнення пневмонії, за яким рівень кисню в крові критично знижується, а вуглекислоти – зростає). У таких випадках лікарі застосовують «зовнішню легеню», яка працює як протез.
Запорізькі медики погодились, що дитина потребує перевезення до київської лікарні «Охматдит». У мирний час вони б застосували медичний літак, але у воєнний період такий варіант неможливий, пояснили в МОЗ.
Тому лікарі звернулися до Центру спеціальних операцій «А» СБУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Підрозділ Medevac, який займається медичною евакуацією, оперативно надав спеціально обладнаний гелікоптер.
В «Охматдиті» медики під’єднали дівчинку до «зовнішньої легені». Зараз дитина у свідомості й може дихати самостійно, і лікарі припускають, що незабаром її можна буде повністю відключити від штучної підтримки.
Також «Главком» повідомляв, що у Києві, у лікарні «Феофанія», медики вперше виконали унікальну мікрохірургічну операцію, яка дозволила зберегти ногу пораненому військовому.
Раніше стало відомо, що у Львові лікарі провели операцію з видалення пухлини головного мозку, причому пацієнт був при тямі.
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