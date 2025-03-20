Із Запоріжжя до Києва гелікоптером. ГУР та СБУ врятували хвору дитину

Дівчинка захворіла на грип, і хвороба призвела до серйозного ускладнення

11-річна дівчинка потребувала термінового перевезення до «Охматдиту»

Співробітники Головного управління розвідки та Служба безпеки допомогли 11-річній дівчинці з Запоріжжя, у якої відмовили легені. Хвора дитина була гелікоптером транспортована до Києва, до лікарні «Охматдит». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Дівчинка захворіла на грип, хвороба призвела до ускладнення. Батьки звернулися до Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні, але стан дитини швидко погіршувався. Причиною був респіраторний дистрес-синдром важкого ступеня (ускладнення пневмонії, за яким рівень кисню в крові критично знижується, а вуглекислоти – зростає). У таких випадках лікарі застосовують «зовнішню легеню», яка працює як протез.

Запорізькі медики погодились, що дитина потребує перевезення до київської лікарні «Охматдит». У мирний час вони б застосували медичний літак, але у воєнний період такий варіант неможливий, пояснили в МОЗ.

Представник ГУР провідує врятовану дитину у лікарні фото: Міністерство охорони здоров’я України

Тому лікарі звернулися до Центру спеціальних операцій «А» СБУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Підрозділ Medevac, який займається медичною евакуацією, оперативно надав спеціально обладнаний гелікоптер.

В «Охматдиті» медики під’єднали дівчинку до «зовнішньої легені». Зараз дитина у свідомості й може дихати самостійно, і лікарі припускають, що незабаром її можна буде повністю відключити від штучної підтримки.

Також «Главком» повідомляв, що у Києві, у лікарні «Феофанія», медики вперше виконали унікальну мікрохірургічну операцію, яка дозволила зберегти ногу пораненому військовому.

Раніше стало відомо, що у Львові лікарі провели операцію з видалення пухлини головного мозку, причому пацієнт був при тямі.