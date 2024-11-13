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Не зважаючи на протест Держкіно, фільм «Глухі коханці» покажуть на кінофестивалі в Таллінні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Не зважаючи на протест Держкіно, фільм «Глухі коханці» покажуть на кінофестивалі в Таллінні
Стрічка розповідає про романтичні стосунки української біженки та росіянина, які на тлі війни в Україні зустрілися в Стамбулі
фото: ERR

Після звернення українських кінематографістів фестиваль вилучив «Глухих коханців» зі спеціального відбору, однак стрічку лишили в основній конкурсній програмі

Фільм російського режисера Бориса Гуца «Глухі коханці» не прибиратимуть з основної програми Талліннського кінофестивалю «Темні ночі» (PÖFF), попри заклики Державного агентства України з питань кіно та українського Міністерства закордонних справ. Про це повідомляє ERR.

Після звернення українських кінематографістів фестиваль вилучив «Глухих коханців» зі спеціального відбору, однак стрічку лишили в основній конкурсній програмі, тож її покажуть глядачам на фестивалі.

«Фільм покажуть на PÖFF, тому що ми обрали його не випадково – він у програмі, тому що він художньо і змістовно дуже гострий і дає можливість поговорити про актуальні теми», – сказала директорка PÖFF Тііна Локк.

На її думку, якщо фестиваль піддасться постійній забороні певних фільмів, він втратить імунітет до пропаганди.

Світова премʼєра «Глухих коханців» відбудеться на PÖFF. За словами Локк, фільм ще ніхто не бачив, але навколо нього вже розгорнули величезну наклепницьку кампанію.

«Цей фільм зазнає дуже лютої атаки з боку російських опозиціонерів, білорусів і українців, у яких точки зору, звичайно, дуже різні, і цей фільм також можна дуже по-різному трактувати, у цьому його шарм», –наголосила вона.

Фестиваль також розіслав звернення до громадськості, в якому наголосив, що «Глухі коханці» «не є російським фільмом, оскільки його автор Борис Гуц покинув Росію після початку повномасштабної війни й жив як біженець у різних європейських країнах, а зараз живе в Сербії». Мовляв, він неодноразово виступав проти війни, розпочатої Росією та режимом Путіна.

Премʼєра фільму «Глухі коханці» відбудеться на PÖFF у неділю, 17 листопада, о 20:30.

Про що фільм «Глухі коханці»

Стрічка розповідає про кохання української переселенки та росіянина – їх грають російські актори Даніїл Газізуллін та Анастасія Шемякіна.

«У Стамбулі зустрічаються дівчина і хлопець. В обох мало грошей на життя в чужому місті, обоє глухі. Вони проводять час разом, роблячи те, що завжди роблять молоді люди – безтурботно розважаються і шукають близькості. Вони закохані. Але все не так райдужно, як здається. Вона з України, він з Росії, а десь у них вдома йде війна», – йдеться в описі фільму на сайті фестивалю.

Нагадаємо, Державне агентство України з питань кіно України просить переглянути рішення про включення до програми Standing with Ukraine кінофестивалю в Таллінні фільму «Глухі закохані» російського режисера Бориса Гуца
Про це повідомляє пресслужба держагентства. Держкіно звернулося до керівництва PÖFF, висловивши вдячність за можливість представляти українські фільми на фестивалі, проте поділилися занепокоєнням через внесення до програми фільму про кохання росіянина й українки. У Держкіно попросили переглянути рішення про включення до Standing with Ukraine російського фільму.

Теги: росія пропаганда війна фестиваль фільм росіяни Держкіно

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