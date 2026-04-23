Член грецької делегації на Євробаченні назвав країни, які мають найкращі номери на конкурсі

У Відні скоро почнеться процес попередніх репетицій, де відбувається відточення деталей постановок

Грецький танцюрист Спірос Фафліорас, який є частиною основної танцювальної команди конкурсу та бере участь у технічних репетиціях, розкрив перші деталі щодо майбутнього шоу та фаворитів цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurovisionfun.

Особливості постановок країн

За словами Фафліораса, рівень організації з боку Австрії є надзвичайно високим, а глядачів очікує «вражаючий візуальний досвід» із безліччю сюрпризів та зіркових гостей. Особливу увагу Фафліорас приділив грецькому номеру, який готує виконавець Akylas. Хоча деталі постановки тримаються в секреті, танцюрист натякнув, що виступ суттєво відрізнятиметься від того, що глядачі бачили на національному відборі Sing for Greece. Над номером працює відомий хореограф Фокас Евангелінос, що гарантує високу якість постановки та нестандартні візуальні рішення.

Щодо головних претендентів на перемогу, то, спираючись на побачене під час підготовчих процесів, Фафліорасвиділив п’ять країн, які мають найбільші шанси вразити європейську аудиторію: Данію (Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem), Францію (Monroe – Regarde), Італію (Sal Da Vinci – Per sempre sì), Фінляндію (Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin) та Кіпр (Antigoni – Jalla)

Початок підготовки до конкурсу

Технічні репетиції у Відні стартують уже цієї п'ятниці, 24 квітня. Вони проходитимуть без участі артистів, які вперше вийдуть на сцену на початку травня. Але до першого півфіналу залишається лише 19 днів, тож підготовка виходить на фінішну пряму. Враховуючи досвід Відня як господаря конкурсу, очікується, що сцена 2026 року стане однією з найтехнологічніших в історії Євробачення.

Нагадаємо, що став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні. Автором дизайну став відомий німецький фахівець Флоріан Відер, для якого це вже десята робота в межах конкурсу.