У Росії скасовуються концерти Ані Лорак, яку звинувачують у підтримці ЗСУ: подробиці

Команда Ані Лорак спростувала звинувачення у підтримці українських військових

Співачка Ані Лорак, яка живе та підтримує РФ, потрапила у політичний скандал. Артистку звинувачують у виступах для українських військових. Тож низку запланованих концертів зірки було скасовано, розповідає «Главком».

Заява про скасування концертів з’явилася на сторінці агенції, яка влаштовувала виступи Ані Лорак. Тож заплановані концерти співачки у Хабаровську, Владивостоці та Южно-Сахалінську не відбудуться.

З’ясувалося, що проведення концертів не було узгоджено з місцевою владою, врешті команда співачки не отримала погодження. За словами організаторів, причиною стали «факти, які не відповідають дійсності».

«Проведення цих концертів не було погоджено органами місцевого управління та адміністраціями регіонів. Зі свого боку, ми зробили все необхідне для організації та проведення заходів, однак, за підсумками наших звернень, узгодження отримано не було», – йдеться у заяві.

У документах, які опублікували в команді артистки, зазначено, що місцева влада Владивостока скасувала виступи через участь Ані Лорак у концертах для українських військових.

«З моменту анонсування виступу цієї співачки у ЗМІ розгорнулося негативне обговорення цього заходу та заклики скасувати концерти співачки. Ці висловлювання були зумовлені неоднозначною позицією співачки у російсько-українському конфлікті, участю у концертах для українських військових, поранених…» – йдеться у повідомленні.

Ані Лорак також підтвердила цю інформацію та повідомила про скасування своїх концертів на своїй сторінці в Instagram. Як пояснила зірка, її виступи не відбудуться через причини, які від неї не залежать.

«Я з нетерпінням чекала на зустріч з вами. Владивосток, Южно-Сахалінськ і Хабаровськ, але, на жаль, з незалежних від мене причин концерти з шоу «Аура» в цих містах не відбудуться», – йдеться у сторис Лорак.

Нагадаємо, Ані Лорак, яка живе та виступає в РФ, підтримала припущення народного артиста України Іво Бобула про те, що вона поїхала до Росії через тиск в Україні. Ані Лорак заявила, що РФ була для неї можливістю розвивати свою кар'єру далі.

До слова, Ані Лорак мешкає та працює в Росії, торік співачка отримала громадянство РФ. Паспорт їй було видано 9 червня 2025 року. Проте Ані Лорак зберегла своє справжнє ім'я – Кароліна Куєк. В Україні Лорак не виступала з 2017 року, оскільки, за словами артистки, на батьківщині її тиснули. Після початку війни Лорак назвали зрадницею за роботу в РФ. А в Росії її звинуватили у зборі донатів для ЗСУ. Сама співачка заявила, що ніколи не фінансувала військових і не робитиме цього.