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«Боляче до крику». Камалія повідомила про загибель брата на фронті

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Камалія поділилася світлинами із полеглим братом
колаж: glavcom.ua
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Брат співачки отримав повернення на війні

На фронті загинув двоюрідний брат співачки Камалії Сергій Канатніков-Прядко. Про це співачка повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

Камалія розповіла, що її брат Сергій Канатніков-Прядко декілька разів отримував поранення під час служби. Після чого військовий одужував та повертався на фронт.

За словами співачки, військовий загинув внаслідок поранення. «Він служив. Захищав Україну. Його неодноразово витягали з поля бою пораненим, у дуже тяжкому стані. Але він відновлювався і знову повертався на фронт. Третє повернення стало для нього останнім. Сергію, наш рідний, нам боляче до крику. Ми завжди будемо пам’ятати тебе – сильного, мужнього, справжнього. Світла пам’ять тобі. Царство Небесне», – йдеться у дописі. виконавиці.

Камалія повідомила про загибель брата на фронті
Камалія повідомила про загибель брата на фронті
фото: Kamaliya Zahoor/Facebook

Як написала Камалія, вона та її родина пишалася Сергієм, сім’я завжди знаходила та цінувала можливість зустрітися разом. Співачка згадала, як з родиною торік святкувала весілля сестри, тоді Сергій Калатніков-Прядко також був на святі.

«Ми завжди цінували кожну можливість побачитися, поговорити, обійняти, просто побути поруч. Ще менш як рік тому ми всією родиною видавали заміж нашу двоюрідну сестру Юлію. Тоді ми бачилися, спілкувалися, раділи… І ніхто не міг навіть подумати, що сьогодні будемо проводжати Сергія в останню путь», – написала артистка.

Нагадаємо, бізнес-центр української співачки Камалії постраждав внаслідок російської атаки на Київ в ніч на 2 червня. Зірка поділилася подробицями та показала наслідки обстрілу. За словами Камалії, її бізнес втретє за останні 16 днів зазнав атаки Росії. 

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Теги: смерть військові сім'я Камалія поранення

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