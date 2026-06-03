Дженніфер Лопес з'явилася на прем'єрі у Нью-Йорку в образі від української бренду (фото)

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Одяг від українського бренду коштував Дженніфер Лопес близько 20 тис. грн

Американська актриса та співачка Дженніфер Лопес відвідала прем'єру нового фільму «Службовий роман» у Нью-Йорку. Свій образ для заходу зірка доповнила спідницею від українського бренду, розповідає «Главком» із посиланням на допис акторки.

У своєму блозі Дженніфер Лопес поділилася фото з прем'єри, куди вона завітала у ніжному образі. Акторка вбралася у ніжні рожеві кольори. Її образ складався з пудрового короткого кардигана та сатинової спідниці з вирізом до коліна.

Дженніфер Лопес у спідниці від українського бренду фото: Іnstagram/jlo

Спідниця, яку обрала Лопес, створив український бренд Anna October. Зірка позувала перед камерами у спідниці моделі Kriss skirt, вона коштує близько $460, це понад 20 тис. грн.

Свій образ Дженніфер Лопес доповнила напівпрозорими підборами, білою сумкою, схожу на модель від бренду Chanel, та сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, американська акторка театру та кіно Енн Гетевей одягла на червону доріжку сукню від бренду української дизайнерки з Одеси. Зірка позувала в сукні українського бренду на прем'єрі фільму в Нью-Йорку. Вона обрала сукню від українського бренду Lever Couture, який належить дизайнерці Лесі Верлінг’єрі з Одеси.