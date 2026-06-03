Данія представила склад нового уряду: як це позначиться на Україні

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У новому уряді вперше в історії Данії жінок-міністрів більше, ніж чоловіків

У Копенгагені завершилися два місяці політичної невизначеності, які тривали після березневих парламентських виборів. Чотири данські політичні сили досягли коаліційної угоди, що дозволило сформувати новий лівоцентристський уряд. Його склад представила очільниця уряду Метте Фредеріксен. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на данського мовника DR.

Повідомляється, що прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен очолила Кабінет міністрів уже втретє. До нової коаліції увійшли чотири партії, а кількість міністерств було скорочено з 25 до 21.

Новий Кабінет міністрів містить кілька важливих кадрових та структурних рішень, зокрема й тих, що мають стратегічне значення для України.

Данія залишається одним із найактивніших військових та політичних донорів України, тому кадрові призначення в оборонному та дипломатичному відомствах є надзвичайно важливими:

Міністерство закордонних справ: Свою посаду успішно зберіг лідер центристської партії «Помірковані» Ларс Льокке Расмуссен. Його перебування на посаді гарантує стабільність та спадкоємність зовнішньої політики Копенгагена щодо підтримки Києва та інтеграції України до ЄС і НАТО.

Свою посаду успішно зберіг лідер центристської партії «Помірковані» Ларс Льокке Расмуссен. Його перебування на посаді гарантує стабільність та спадкоємність зовнішньої політики Копенгагена щодо підтримки Києва та інтеграції України до ЄС і НАТО. Міністерство оборони: Відомство очолив Єппе Брюус Крістенсен, який є соратником прем'єрки по Соціал-демократичній партії. Раніше він керував міністерством з питань оподаткування, а також очолював міністерство з питань зеленого переходу.

Варто зауважити, що формування нового уряду привнесло дві важливі реформи в управлінську структуру Данії:

Скорочення апарату: Кількість міністерств у країні суттєво оптимізували, зменшивши їх загальну кількість із 25 до 21.

Більшість жінок: Уперше в історії Королівства Данія в уряді жінок-міністрів стало більше, ніж чоловіків – 11 із 21 портфеля отримали жінки.

«Главком» писав, що Данія повідомила Раду Європи про намір приєднатися до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. За словами глави МЗС України, Данія стала ще однією державою, яка долучилася до створення спецтрибуналу для РФ.

Нагадаємо, Метте Фредеріксен попереджала про нову хвилю агресії Росії проти Європи. Данська урядовиця зазначила, що Копенгаген повністю поділяє погляд Польщі на російську загрозу – погляд, виплеканий важким історичним досвідом. На її думку, війна, розв'язана Кремлем, спрямована проти всієї європейської архітектури безпеки, тому Захід має лише один вихід: «підтримувати Україну всіма силами й за будь-яку ціну».