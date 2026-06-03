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Пєсков розповів, як Росія відповість на удар ЗСУ по терміналу у Санкт-Петербурзі

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Пєсков розповів, як Росія відповість на удар ЗСУ по терміналу у Санкт-Петербурзі
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков
фото з відкритих джерел
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Речник Путіна заявив, що відповіді Росії на удари української армії мають системний характер

Москва відреагувала на масштабний колапс, який стався у повітряному просторі та на інфраструктурних об'єктах Санкт-Петербурга в ніч на 3 червня. Коментуючи ураження паливних об'єктів напередодні головного економічного форуму Росії, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що дії російської армії проти України «мають системний характер», інформує «Главком».

Під час брифінгу журналісти запитали представника Кремля, як саме Росія планує реагувати на закриття неба над Північною столицею та удари БПЛА по міських районах.

«Я хочу нагадати вам заяву Міністерства закордонних справ, в якій йдеться, що наші заходи у відповідь носитимуть системний характер. Власне, вони вже мають системний характер», – відповів прессекретар Володимира Путіна.

Паралельно з цим губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов змушений був визнати, що нічний наліт безпілотників призвів до уражень у кількох ключових районах міста. За словами губернатора, під удар потрапили об'єкти інфраструктури в:

  • Кронштадті (де розташована військово-морська база);
  • Кіровському районі;
  • Красносільському районі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження Петербурзького нафтового терміналу та низки важливих об'єктів ворога у ніч проти 3 червня. 

Петербурзький нафтовий термінал є одним із ключових об'єктів нафтової інфраструктури Росії на Балтійському напрямку. Через нього здійснюються перевалка, зберігання та відвантаження нафтопродуктів.

До слова, у Санкт-Петербурзі 3 червня стартує Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ), який у Росії називають аналогом Давоського форуму. Водночас напередодні відкриття заходу місто атакували безпілотники, а на Петербурзькому нафтовому терміналі спалахнула пожежа.

Вогонь охопив частину резервуарного парку, а густий чорний дим було видно з різних районів міста. Опубліковані в мережі фото та відео свідчать, що займання продовжувало поширюватися вже після перших повідомлень про атаку.

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Теги: росія ЗСУ авіаудар Дмитро Пєсков дрон

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