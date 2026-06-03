Бізнес співачки Камалії втретє за 16 днів постраждав внаслідок обстрілу Києва

Камалія розповіла про наслідки руйнування свого бізнес-центру

Бізнес-центр української співачки Камалії постраждав внаслідок російської атаки на Київ в ніч на 2 червня. Зірка поділилася подробицями та показала наслідки обстрілу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артистки у Facebook.

За словами Камалії, її бізнес втретє за останні 16 днів зазнав атаки Росії. На кадрах, які опублікувала артистка, можна побачити зруйновану булівлю, вибиті вікна та пошкоджений фасад тощо. «Наш бізнес-центр сьогодні вночі знову зазнав удару російської ракети – вже втретє за 16 днів. На щастя, цього разу також обійшлося без людських жертв», – розповіла виконавиця.

Бізнес співачки Камалії постраждав внаслідок обстрілу по Києву фото: Kamaliya Zahoor/Facebook

Проте через обстріл пошкодилося обладнання для електропостачання та кондиціонування будівлі. «Минулого разу наші чилери системи кондиціонування та трансформаторна підстанція вціліли. Цього разу нам пощастило менше. Найперше завдання зараз – запустити трансформатор. Але з огляду на серйозність пошкоджень і завантаженість енергопостачальної компанії це буде нелегко – навіть якщо нам вдасться знайти всі необхідні запчастини», – поділилася зірка.

Співачка пояснила, що це не перше руйнування центру, тому роботу над його відновленням доведеться починати знову. «Уся праця з прибирання та ремонту за останні 16 днів пішла нанівець. Починаємо все спочатку – але для цього потрібне електропостачання», – додала артистка.

До слова, у ніч на 2 червня Росія здійснила масовану атаку по Україні, під прицілом опинилися різні міста, зокрема й столиця. Українські зірки, які мешкають у Києві, відреагували на обстріл та показали, як з дітьми ховалися в укритях.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.