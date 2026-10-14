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Ткач, Байдак, Єфросиніна. Зірки відреагували на смерть 32-річного коміка Олександра Венедчука

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олександр Венедчук був відомий завдяки виступам та участі в шоу «Ліга Сміху»
фото: Іnstagram.com/ven4os

Олександр Венедчук був учасником команди «Ветеранів космічних військ» 

Пішов з життя український гуморист Олександр (Веня) Венедчук. Знаменитості, знайомі та друзі артиста відреагували на звістку про його смерть у соцмережах та висловили свої співчуття. Деякі зірки розповіли про останні зустрічі та листування з Венедчуком. Про це пише «Главком».

Анатолій Анатоліч

Ведучий Анатолій Анатоліч поділився скриншотом останнього листування з коміком, якого він влітку запрошував на інтерв’ю. Тоді зустрічі так і не сталося, тому що Олександр Венедчук почав хворіти.

Ткач, Байдак, Єфросиніна. Зірки відреагували на смерть 32-річного коміка Олександра Венедчука фото 1
фото: скриншот Іnstagram

«Наша остання переписка. Мали писати інтерв’ю. Вєня захворів. «Головне здоров’я» – написав я. Якби ж знав, що це останнє спілкування, що б я сказав? Дуже шкода. Сподіваюсь, тобі краще на небесах», – зазначив Анатоліч.

Леся Нікітюк

Ведуча Леся Нікітюк поділилася кадрами відео із шоу, де вона брала участь разом з Олександром Венедчуком. «Просто шок. Саша, вірю, що ти в кращому світі», – додала вона.

Ткач, Байдак, Єфросиніна. Зірки відреагували на смерть 32-річного коміка Олександра Венедчука фото 2
фото: скриншот Іnstagram

Єфім Константиновський

Колега Вені Олександра Венедчука, гуморист та ведучий Єфім Константиновський емоційно відреагував на звістку про смерть коміка: «Я не знаю, як у це повірити. Просто плачу і не можу зупинитися плакати».

Ткач, Байдак, Єфросиніна. Зірки відреагували на смерть 32-річного коміка Олександра Венедчука фото 3
фото: скриншот Іnstagram

Василь Байдак

Комік Василь Байдак не стримав емоцій, дізнавшись про смерть свого колеги Олександра Венедчука. «Смішний добряк. Життя супернепередбачуване. Просто під дих, з іншої сторони. Співчуття родині, близьким, друзям, фанатам. Вєня! Як би ти не старався на тій грі, але я буду тебе пам’ятати Вєнєю, а не Олександром. Вєнєю – смішним добряком! Вічна пам’ять крутому коміку», – написав він.

Ткач, Байдак, Єфросиніна. Зірки відреагували на смерть 32-річного коміка Олександра Венедчука фото 4
фото: скриншот Іnstagram

Юрій Ткач

Актор та комік Юрій Ткач впригадав, яким був Олександр Венедчук за життя. Артист звернувся до друга в останній раз.  «Неможливо повірити! Не можливо прийняти… Талановитий, щирий, неймовірний, світлий… Ти дарував людям сміх, а сьогодні стільки сліз і болю… Люблю тебе… Друже… Назавжди в наших серцях», – написав він.

Ткач, Байдак, Єфросиніна. Зірки відреагували на смерть 32-річного коміка Олександра Венедчука фото 5
фото: скриншот Іnstagram

Марія Єфросиніна

Телеведуча Марія Єфросиніна теж висловилася про раптову смерть Саші Венедчука. Вона розповіла, як мала нагоду працювати з ним, та висловила свої співчуття.

Ткач, Байдак, Єфросиніна. Зірки відреагували на смерть 32-річного коміка Олександра Венедчука фото 6
фото: скриншот Іnstagram

«Один з дуже талановитих людей, з яким мені пощастило працювати… Скільки в тебе було планів на це життя… Якийсь нескінченно хронічний біль… Спочивай з миром. Веня…»

Олена Кравець

Акторка Олена Кравець також відреагувала на смерть Вені Венедчука. «Вєня… Не хочу в це вірити! Як же боляче!» – написала вона.

Ткач, Байдак, Єфросиніна. Зірки відреагували на смерть 32-річного коміка Олександра Венедчука фото 7
фото: скриншот Іnstagram

Зірки емоційно відреагували на смерть Олександра Венедчука

Український комік Олександр Венедчук помер 13 жовтня
Український комік Олександр Венедчук помер 13 жовтня
фото: Іnstagram.com/ven4os

Окремо свої співчуття з приводу смерті Олександра Венедчука зірки висловили в дописі команди «Ветерани космічних військ», яка повідомила сумну звістку:

  • Ігор Ласточкін: «Талановитий, розумний, веселий, молодий назавжди… Світла добра пам’ять. До зустрічі, Саня! Щирі співчуття рідним та близьким. Тримайтесь».
  • Андрій Бєдняков: «Є***ь! Вєня… як так???? Ну ні, ю**»
  • Артем Пивоваров: «Вєня… не вірю… Душа. Співчуття рідним і близьким».
  • Євген Янович: «Просто не можу повірити».
  • alyona alyona: «Горе. Царство небесне і щирі співчуття».
  • Станіслав Боклан: «Вєня!!! Боже… Боже… Боже… не стримати сліз… спочивай з миром!»
  • Даша Астаф’єва: «Вєня… який жах. Співчуття рідним і близьким».
  • Монатік: «Світла пам’ять. Співчуваю усім близьким. Шок. Сум».
  • Григорій Решетнік: «Не сила повірити… Найщиріші співчуття рідним… світла пам’ять».
  • Вадим Олійник: «Веня… Як так? Не можу в це повірити».
  • Ліда Лі: «Тотальний шок. Мої співчуття».
  • Олена-Крістіна Лебідь: «Боже… Вєнічка, вічна пам’ять».
  • Світлана Тарабарова: «Дуже боляче… світла пам’ять. Шок».

Як писав «Главком», 13 жовтня помер український комік Олександр Венедчук, відомий під сценічним ім’ям Веня. Колишньому учаснику гумористичної команди «Ветерани космічних військ» було 32 роки.

Теги: артист смерть шоубіз

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