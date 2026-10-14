Ткач, Байдак, Єфросиніна. Зірки відреагували на смерть 32-річного коміка Олександра Венедчука
Олександр Венедчук був учасником команди «Ветеранів космічних військ»
Пішов з життя український гуморист Олександр (Веня) Венедчук. Знаменитості, знайомі та друзі артиста відреагували на звістку про його смерть у соцмережах та висловили свої співчуття. Деякі зірки розповіли про останні зустрічі та листування з Венедчуком. Про це пише «Главком».
Анатолій Анатоліч
Ведучий Анатолій Анатоліч поділився скриншотом останнього листування з коміком, якого він влітку запрошував на інтерв’ю. Тоді зустрічі так і не сталося, тому що Олександр Венедчук почав хворіти.
«Наша остання переписка. Мали писати інтерв’ю. Вєня захворів. «Головне здоров’я» – написав я. Якби ж знав, що це останнє спілкування, що б я сказав? Дуже шкода. Сподіваюсь, тобі краще на небесах», – зазначив Анатоліч.
Леся Нікітюк
Ведуча Леся Нікітюк поділилася кадрами відео із шоу, де вона брала участь разом з Олександром Венедчуком. «Просто шок. Саша, вірю, що ти в кращому світі», – додала вона.
Єфім Константиновський
Колега Вені Олександра Венедчука, гуморист та ведучий Єфім Константиновський емоційно відреагував на звістку про смерть коміка: «Я не знаю, як у це повірити. Просто плачу і не можу зупинитися плакати».
Василь Байдак
Комік Василь Байдак не стримав емоцій, дізнавшись про смерть свого колеги Олександра Венедчука. «Смішний добряк. Життя супернепередбачуване. Просто під дих, з іншої сторони. Співчуття родині, близьким, друзям, фанатам. Вєня! Як би ти не старався на тій грі, але я буду тебе пам’ятати Вєнєю, а не Олександром. Вєнєю – смішним добряком! Вічна пам’ять крутому коміку», – написав він.
Юрій Ткач
Актор та комік Юрій Ткач впригадав, яким був Олександр Венедчук за життя. Артист звернувся до друга в останній раз. «Неможливо повірити! Не можливо прийняти… Талановитий, щирий, неймовірний, світлий… Ти дарував людям сміх, а сьогодні стільки сліз і болю… Люблю тебе… Друже… Назавжди в наших серцях», – написав він.
Марія Єфросиніна
Телеведуча Марія Єфросиніна теж висловилася про раптову смерть Саші Венедчука. Вона розповіла, як мала нагоду працювати з ним, та висловила свої співчуття.
«Один з дуже талановитих людей, з яким мені пощастило працювати… Скільки в тебе було планів на це життя… Якийсь нескінченно хронічний біль… Спочивай з миром. Веня…»
Олена Кравець
Акторка Олена Кравець також відреагувала на смерть Вені Венедчука. «Вєня… Не хочу в це вірити! Як же боляче!» – написала вона.
Зірки емоційно відреагували на смерть Олександра Венедчука
Окремо свої співчуття з приводу смерті Олександра Венедчука зірки висловили в дописі команди «Ветерани космічних військ», яка повідомила сумну звістку:
- Ігор Ласточкін: «Талановитий, розумний, веселий, молодий назавжди… Світла добра пам’ять. До зустрічі, Саня! Щирі співчуття рідним та близьким. Тримайтесь».
- Андрій Бєдняков: «Є***ь! Вєня… як так???? Ну ні, ю**»
- Артем Пивоваров: «Вєня… не вірю… Душа. Співчуття рідним і близьким».
- Євген Янович: «Просто не можу повірити».
- alyona alyona: «Горе. Царство небесне і щирі співчуття».
- Станіслав Боклан: «Вєня!!! Боже… Боже… Боже… не стримати сліз… спочивай з миром!»
- Даша Астаф’єва: «Вєня… який жах. Співчуття рідним і близьким».
- Монатік: «Світла пам’ять. Співчуваю усім близьким. Шок. Сум».
- Григорій Решетнік: «Не сила повірити… Найщиріші співчуття рідним… світла пам’ять».
- Вадим Олійник: «Веня… Як так? Не можу в це повірити».
- Ліда Лі: «Тотальний шок. Мої співчуття».
- Олена-Крістіна Лебідь: «Боже… Вєнічка, вічна пам’ять».
- Світлана Тарабарова: «Дуже боляче… світла пам’ять. Шок».
Як писав «Главком», 13 жовтня помер український комік Олександр Венедчук, відомий під сценічним ім’ям Веня. Колишньому учаснику гумористичної команди «Ветерани космічних військ» було 32 роки.
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