Пивоваров виконав суперхіт Гіги «Яворина»: відео з концерту пам'яті

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Легендарна «Яворина» лунала на концерті пам’яті Степана Гіги
колаж: glavcom.ua

28 березня у столичному Палаці спорту пройшов концерт пам’яті Степана Гіги

У суботу, 28 березня, київський Палац Спорту перетворився на центр національної музичної єдності. Понад 50 провідних артистів зібралися на одній сцені, щоб вшанувати пам’ять легенди української естради – народного артиста України Степана Гіги, який пішов із життя у грудні 2025 року. Одним з найбільш яскравих став виступ Артема Пивоварова з кавером на культову «Яворину».

Загалом масштабне шоу, яке об’єднало зірок різних поколінь – від «Піккардійської Терції» до alyona alyona – подарувало нове життя хітам, які десятиліттями лунали зі сцен. Про це повідомляє «Главком».

Вихід на сцену Артема Пивоварова став чи не ключовою частиною концерту. Співак, відомий своїм проєктом «Твої вірші, мої ноти», взявся за одну з найскладніших композицій репертуару Гіги – реквієм «Яворина».

Це виконання довело, що творчість Степана Гіги є актуальною для нового покоління слухачів і здатна трансформуватися, не втрачаючи своєї душі.

Концерт став символом вдячності маестро. Окрім Пивоварова, свої версії «золотих хітів» представили родина артиста, зокрема Степан Гіга-молодший та Квітослава Гіга виконали пісні батька.

На сцену також виходили Fiinka, Віктор Бронюк (ТІК), Оля Цибульська, Олена Тополя, Ivan Navi, Ірина Зінковська та багато інших.

Степан Гіга, культова постать закарпатської та загальноукраїнської сцени, пішов із життя 12 грудня 2025 року у віці 66 років. Останні тижні він боровся з важкими ускладненнями вірусної інфекції на тлі цукрового діабету. Попри зусилля львівських лікарів, серце легендарного тенора зупинилося.

 

Легендарна Антоніна Маренич, якій нещодавно виповнилося 77 років, показала свої свіжі фото
Гурт «Бумбокс» та Тіна Кароль опинилися у центрі скандалу, справу вирішуватимуть у суді
Епідемія Поплавського. «Главком» публікує перелік вишів, до яких є претензії у правоохоронців
Таємна дама Поплавського. «Главком» дізнався, у чиєму будинку роками живе співочий ректор
Леді Гага відзначає 40-річчя: історія успіху та найцікавіше з біографії
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

