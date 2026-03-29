Пивоваров виконав суперхіт Гіги «Яворина»: відео з концерту пам'яті

28 березня у столичному Палаці спорту пройшов концерт пам’яті Степана Гіги

У суботу, 28 березня, київський Палац Спорту перетворився на центр національної музичної єдності. Понад 50 провідних артистів зібралися на одній сцені, щоб вшанувати пам’ять легенди української естради – народного артиста України Степана Гіги, який пішов із життя у грудні 2025 року. Одним з найбільш яскравих став виступ Артема Пивоварова з кавером на культову «Яворину».

Загалом масштабне шоу, яке об’єднало зірок різних поколінь – від «Піккардійської Терції» до alyona alyona – подарувало нове життя хітам, які десятиліттями лунали зі сцен. Про це повідомляє «Главком».

Вихід на сцену Артема Пивоварова став чи не ключовою частиною концерту. Співак, відомий своїм проєктом «Твої вірші, мої ноти», взявся за одну з найскладніших композицій репертуару Гіги – реквієм «Яворина».

Це виконання довело, що творчість Степана Гіги є актуальною для нового покоління слухачів і здатна трансформуватися, не втрачаючи своєї душі.

Концерт став символом вдячності маестро. Окрім Пивоварова, свої версії «золотих хітів» представили родина артиста, зокрема Степан Гіга-молодший та Квітослава Гіга виконали пісні батька.

На сцену також виходили Fiinka, Віктор Бронюк (ТІК), Оля Цибульська, Олена Тополя, Ivan Navi, Ірина Зінковська та багато інших.

Степан Гіга, культова постать закарпатської та загальноукраїнської сцени, пішов із життя 12 грудня 2025 року у віці 66 років. Останні тижні він боровся з важкими ускладненнями вірусної інфекції на тлі цукрового діабету. Попри зусилля львівських лікарів, серце легендарного тенора зупинилося.