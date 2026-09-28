В американському університеті стався релігійний скандал через форму легкоатлетичної команди

Користувачі соціальних мереж назвали одяг для тренувань легкоатлеток не дуже скромним

Університет Бригама Янга у США опинився в центрі дискусії через фотографії легкоатлеток, які тренуються у спортивних топах і коротких шортах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Суперечка виникла після того, як команда з бігу на довгі дистанції опублікувала світлини з тренувань у місті Прово, штат Юта, де встановилася незвично тепла погода. На фотографіях спортсменки були у спортивних топах і коротких шортах, а чоловіки тренувалися без футболок.

Дискусія набула розголосу в соцмережі X після допису одного з користувачів, який зібрав понад мільйон переглядів. «Я знаю, що зараз не прийнято говорити про скромність. Але чи справді студентам BYU необхідно бігати в такому одязі?» – написав він. Згодом користувач також опублікував фотографії чоловічої команди, зауваживши, що тренування без футболок також не відповідають його уявленням про скромність.

Частина підтримала критику, заявивши, що спортсмени університету, пов'язаного з церквою, мають дотримуватися релігійних стандартів. Інші наголосили, що спортивна форма потрібна для комфортних тренувань і запобігання перегріванню. Водночас офіційні релігійні настанови закликають вірян дотримуватися скромності в одязі, але визнають, що спортивні заняття можуть потребувати спеціальної форми, яка не підходить для повсякденного носіння.

BYU має одну з найуспішніших університетських програм із кросу в США. У 2024 році чоловіча та жіноча команди університету одночасно виграли командні чемпіонати NCAA Division I, ставши першими за понад 20 років, кому вдалося досягти такого результату.

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