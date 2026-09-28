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В американському університеті стався релігійний скандал через форму легкоатлетичної команди

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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В американському університеті стався релігійний скандал через форму легкоатлетичної команди
Університет Бригама Янга має потужну команду в бігу на довгі дистанції
фото: BYU

Користувачі соціальних мереж назвали одяг для тренувань легкоатлеток не дуже скромним

Університет Бригама Янга у США опинився в центрі дискусії через фотографії легкоатлеток, які тренуються у спортивних топах і коротких шортах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Суперечка виникла після того, як команда з бігу на довгі дистанції опублікувала світлини з тренувань у місті Прово, штат Юта, де встановилася незвично тепла погода. На фотографіях спортсменки були у спортивних топах і коротких шортах, а чоловіки тренувалися без футболок.

Дискусія набула розголосу в соцмережі X після допису одного з користувачів, який зібрав понад мільйон переглядів. «Я знаю, що зараз не прийнято говорити про скромність. Але чи справді студентам BYU необхідно бігати в такому одязі?» – написав він. Згодом користувач також опублікував фотографії чоловічої команди, зауваживши, що тренування без футболок також не відповідають його уявленням про скромність.

Частина підтримала критику, заявивши, що спортсмени університету, пов'язаного з церквою, мають дотримуватися релігійних стандартів. Інші наголосили, що спортивна форма потрібна для комфортних тренувань і запобігання перегріванню. Водночас офіційні релігійні настанови закликають вірян дотримуватися скромності в одязі, але визнають, що спортивні заняття можуть потребувати спеціальної форми, яка не підходить для повсякденного носіння.

BYU має одну з найуспішніших університетських програм із кросу в США. У 2024 році чоловіча та жіноча команди університету одночасно виграли командні чемпіонати NCAA Division I, ставши першими за понад 20 років, кому вдалося досягти такого результату.

Нагадаємо, що англійський клуб випустив проблемну форму до вшанування трагічної авіакастрофи. До лінійки Campus Collection, за інформацією ЗМІ, увійшли джерсі в стилі американського футболу та бейсболу з написом United 93. Він збігається з назвою рейсу United Airlines Flight 93, захопленого терористами «Аль-Каїди» 11 вересня 2001 року.

Теги: скандал легка атлетика

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