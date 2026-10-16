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Відома співачка пояснила, чому відмовилася від виступу на концерті пам’яті Степана Гіги

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Христина Соловій зазначила, що поважає творчість Степана Гіги
фото з відкритих джерел

Христина Соловій звинуватила організаторів концерту пам’яті Степана Гіги в некоректній поведінці

Українська співачка Христина Соловій відмовилася від виступу на концерті пам’яті народного артиста Степана Гіги. Виконавиця розповіла, чому прийняла таке рішення, та висловилася про поведінку організаторів вечора – дітей Степана Гіги. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар зірки.

За словами Христини Соловій, вона отримала запрошення на концерт та дала згоду на цей виступ. Соловій додали на афішу музичного вечора. Водночас артистка стверджує, що до того моменту, як з’явилася афіша, організатори не зв’язувалися з нею, щоб домовлитися про її виступ і не обговорювали інші організаційні питання.

«Вони вчинили дуже некоректно. Вони мене запросили. Я сказала: «Так, мені цікаво». По суті, я погодилась. Вони пропали на два місяці і потім бахнули мене на афішу. Я не знаю, коли, не узгодили ні райдер, нічого. Ну і, звісно, я мусила якось відреагувати», – сказала вона.

Сторис Христини Соловій із поясненням її відмови виступити на концерті Степана Гіги
Сторис Христини Соловій із поясненням її відмови виступити на концерті Степана Гіги
фото: Іnstagram.com/soloviyka

Зрештою співачка відмовилася від участі в концерт та зазначила, що поважає творчість Степана Гіги, а її рішення ніяк не стосується ставлення до покійного артиста. «Надзвичайно поважаю творчість Степана Гіги і шаную його творчий доробок. Але мені не було відомо, що організатори мене додали як учасницю. Тож у заході я участі не беру», – раніше писала співачка.

До слова, великий концерт пам'яті Степана Гіги відбувся 28 березня 2026 року в Палаці спорту у Києві.

Нагадаємо, співак Віталій Лобач публічно звернувся до родини Степана Гіги. Артист заявив про проблеми з авторським правом на пісню, яку він виконав на концерті пам’яті Степана Гіги в Палаці спорту. Віталій Лобач підготував для концерту пам’яті Степана Гіги пісню, у яку вклав власні кошти для підготовки номера, аранжування та виступу. За його словами, наразі він зіткнувся з обмеженнями щодо виконання цієї пісні.

Зазначимо, співак Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року у віці 66 років унаслідок хвороби. Артист пішов із життя в реанімації Першого медичного об’єднання міста Львова. Степан Гіга заповів бути похованим на Личаківському кладовищі. 

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Теги: співачка концерт конфлікт Степан Гіга

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