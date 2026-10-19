У бюстгальтері за $50 млн. Кайлі Дженнер уперше вийшла на подіум Victoria’s Secret

Бра від колаборації Jacob & Co та Victoria’s Secret налічує понад 4 тис. діамантів

У ніч на 19 жовтня зірка реаліті-шоу «Сімейство Кардашян», засновниця бренду Kylie Cosmetics, блогерка та модель Кайлі Дженнер дебютувала на шоу Victoria’s Secret 2026. Знаменитість вийшла на подіум у бюстгальтері Fantasy Bra вартістю $50 млн. Про це пише «Главком» із посиланням на Vogue.

Дебют Кайлі Дженнер на шоу Victoria’s Secret 2026

Кайлі Дженнер приміряла крила ангелів Victoria’s Secret фото: Іnstagram.com/kyliejenner

Vogue продемонструвала на шоу Victoria’s Secret унікальний образ. Замість звичного комплекту білизни зірка дефілювала у бра, створеному в колаборації брендів Jacob & Co та Victoria’s Secret. Кайлі Дженнер також приміряла видатні крила ангелів Victoria’s Secret. На подіумі вона дефілювала у бра, нижній білизні, прозорій спідниці та на підборах. Образ моделі доповнювали срібні акценти.

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Підтримати Кайлі Дженнер прийшли її мати Кріс Дженнер та бойфренд, актор Тімоті Шаламе.

Історія створення бра від колаборації Jacob & Co та Victoria’s Secret

Кайлі Дженнер дебютувала на шоу Victoria’s Secret в бра $50 млн. фото: Іnstagram.com/victoriassecret

Однак головною прикрасою залишався бра Fantasy Bra. Його створив сам засновник Jacob & Co Джейкоб Арабо, справжнє ім’я якого – Яков Арабов. Бюстгальтер складається з 3218 окремо розроблених елементів. Водночас бра прикрашають 4410 діамантів у 18-каратному золоті. Загальна вага діамантів становить 1374 карати. Прикрасою Fantasy Bra став акцентний діамант жовтого кольору вагою 75,54 карата.

«Для мене все мало бути зосереджено на діамантах, світлі та русі. Ми поєднали виняткові діаманти різних форм і розмірів, зокрема наше фірмове огранювання Angel-Cut, і створили виріб, який виблискує з кожним кроком. Майстерність виконання вражає, але найважливіше – це емоції, які виникають, коли бачиш, як він оживає на подіумі», – розповідав Джейкоб Арабо.

Усього на створення бра витратили 1000 годин, над ним працювали 15 майстрів. А вартість виробу становить $50 млн.

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Зазначимо, «Главком» зробив огляд виходів моделей, які вийшла на подім шоу Victoria’s Secret у ніч на 19 жовтня в Лос-Анджелесі. На показі дефілювали легендарні ангели бренду, Розі Гантінгтон-Вайтлі знову повернлася на подіум, а сетри Хадід затьмарили показ.

Нагадаємо, угорська модель Барбара Палвін вийшла на подіум показу Victoria’s Secret Fashion Show 2026 у Лос-Анджелесі через шість тижнів після народження доньки Сільві. Новоспечена мати вразила мережу своєю фігурою та ефектною появою на показі.