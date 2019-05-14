«Евровидение-2019»: прямая трансляция первого полуфинала международного песенного конкурса

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Thomas Hanses, eurovision.tv

Через несколько часов в Тель-Авиве состоится первый этап песенного конкурса

Сегодня вечером в израильском выставочном центре Expo Tel Aviv состоится первый полуфинал «Евровидения-2019». Как ранее сообщал Scotch, первой на сцену выйдет победительница «Евровидения-2018» эпатажная певица Нетта Барзилай, которая споет новую версию композиции Toy, а также представит зрителям новый сингл Nana Banana.

После этого, меломанов порадуют выступлениями 17 конкурсантов из разных стран, которые выйдут на сцену в следующем порядке:

Кипр Черногория Финляндия Польша Словения Чехия Венгрия Беларусь Сербия Бельгия Грузия Австралия Исландия Эстония Португалия Греция Сан-Марино

Кроме этого, сегодня мы увидим на сцене международного песенного конкурса еще одну популярную певицу - Dana International, которая принесла победу Израилю в конкурсе в 1998 году.

Стоит отметить, что сегодня вечером поклонники «Евровидения» выберут 10 конкурсантов, который выйдут в финал конкурса. Но если вы уже приготовили телефон, чтобы проголосовать за своего фаворита, Scotch вынужден разочаровать – в этом году жители Украины не смогут этого сделать.

По правилам «Евровидения» голосовать за лучшего исполнителя могут только жители стран, которые отправили своего конкурсанта на песенный конкурс.

Напомним, что в этом году Украина отказалась от участия в конкурсе «Евровидение» из-за того, что победительница Наотбора-2019 певица Анна Корсун (сценическое имя - Maruv, -прим.ред) отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины.

Стоит отметить, что Украина оказалась не единственной страной, которая в этом году не участвует в конкурсе. Из-за финансовых вопросов на конкурс не отправили своих представителей: Андорра, Болгария, Босния и Герцеговина, Люксембург, Марокко, Монако, Словакия и Турция.