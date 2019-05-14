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    «Евровидение-2019»: прямая трансляция первого полуфинала международного песенного конкурса

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    «Евровидение-2019»: прямая трансляция первого полуфинала международного песенного конкурса
    Thomas Hanses, eurovision.tv

    Через несколько часов в Тель-Авиве состоится первый этап песенного конкурса

    Сегодня вечером в израильском выставочном центре Expo Tel Aviv состоится первый полуфинал «Евровидения-2019». Как ранее сообщал Scotch, первой на сцену выйдет победительница «Евровидения-2018» эпатажная певица Нетта Барзилай, которая споет новую версию композиции Toy, а также представит зрителям новый сингл Nana Banana.  

    После этого, меломанов порадуют выступлениями 17 конкурсантов из разных стран, которые выйдут на сцену в следующем порядке: 

    1. Кипр
    2. Черногория
    3. Финляндия
    4. Польша
    5. Словения
    6. Чехия
    7. Венгрия
    8. Беларусь
    9. Сербия
    10. Бельгия
    11. Грузия
    12. Австралия
    13. Исландия
    14. Эстония
    15. Португалия
    16. Греция
    17. Сан-Марино  

    Кроме этого, сегодня мы увидим на сцене международного песенного конкурса еще одну популярную певицу - Dana International, которая принесла победу Израилю в конкурсе в 1998 году.

    Стоит отметить, что сегодня вечером поклонники «Евровидения» выберут 10 конкурсантов, который выйдут в финал конкурса. Но если вы уже приготовили телефон, чтобы проголосовать за своего фаворита, Scotch вынужден разочаровать – в этом году жители Украины не смогут этого сделать.

    По правилам «Евровидения» голосовать за лучшего исполнителя могут только жители стран, которые отправили своего конкурсанта на песенный конкурс. 

    Напомним, что в этом году Украина отказалась от участия в конкурсе «Евровидение» из-за того, что победительница Наотбора-2019 певица Анна Корсун (сценическое имя - Maruv, -прим.ред) отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины.

    Стоит отметить, что Украина оказалась не единственной страной, которая в этом году не участвует в конкурсе. Из-за финансовых вопросов на конкурс не отправили своих представителей: Андорра, Болгария, Босния и Герцеговина, Люксембург, Марокко, Монако, Словакия и Турция.

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