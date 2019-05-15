Определены первые финалисты международного песенного конкурса «Евровидение-2019»: яркие выступления участников

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Andres Putting, eurovision.tv

Финал песенного конкурса состоится 18 мая

В Тель-Авиве во вторник вечером прошел первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2019». В первый день конкурса на сцену вышли 17 участников.

По результатам голосования зрителей и компетентного жюри, стали известны первые десять финалистов, которые прошли в финал, который состоится 18 мая:

Греция: Katerine Duska – Better Love

Беларусь: Zena – Like It

Сербия: Nevena Božović – Kruna

Кипр: Tamta – Replay

Эстония: Victor Crone – Storm

Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend

Австралия: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity

Исландия: Hatari – Hatrið mun sigra

Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na

Словения: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi

Стоит отметить, что в гранд-финале выступят также представители стран Большой пятерки – Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также участник, представляющий страну-победительницу прошлогоднего конкурса – Израиль.

Неординарный представитель Франции - Билал Хассани

Дуэт девушек из Германии - S!sters

Представитель Израиля - Коби Марими

Конкурсант, который представит Италию - Махмуд

Представитель Великобритании - Майкл Райс

Представитель Испании - Мики

Стоит отметить, что Украина оказалась не единственной страной, которая в этом году не участвует в конкурсе. Из-за финансовых вопросов на конкурс не отправили своих представителей: Андорра, Болгария, Босния и Герцеговина, Люксембург, Марокко, Монако, Словакия и Турция.