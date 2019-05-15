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    Шоу-биз

    Определены первые финалисты международного песенного конкурса «Евровидение-2019»: яркие выступления участников

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    Определены первые финалисты международного песенного конкурса «Евровидение-2019»: яркие выступления участников
    Andres Putting, eurovision.tv

    Финал песенного конкурса состоится 18 мая

    В Тель-Авиве во вторник вечером прошел первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2019». В первый день конкурса на сцену вышли 17 участников.

    По результатам голосования зрителей и компетентного жюри, стали известны первые десять финалистов, которые прошли в финал, который состоится 18 мая:

    Греция: Katerine Duska – Better Love

    Беларусь: Zena – Like It

    Сербия: Nevena Božović – Kruna

    Кипр: Tamta – Replay

    Эстония: Victor Crone – Storm

    Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend

    Австралия: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity

    Исландия: Hatari – Hatrið mun sigra

    Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na

    Словения: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi

    Стоит отметить, что в гранд-финале выступят также представители стран Большой пятерки – Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также участник, представляющий страну-победительницу прошлогоднего конкурса – Израиль.

    Неординарный представитель Франции - Билал Хассани 

    Дуэт девушек из Германии - S!sters

    Представитель Израиля - Коби Марими

    Конкурсант, который представит Италию - Махмуд 

    Представитель Великобритании - Майкл Райс

    Представитель Испании - Мики 

    Напомним, что в этом году Украина отказалась от участия в конкурсе «Евровидение» из-за того, что победительница Наотбора-2019 певица Анна Корсун (сценическое имя - Maruv, -прим.ред) отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины.
    Стоит отметить, что Украина оказалась не единственной страной, которая в этом году не участвует в конкурсе. Из-за финансовых вопросов на конкурс не отправили своих представителей: Андорра, Болгария, Босния и Герцеговина, Люксембург, Марокко, Монако, Словакия и Турция.
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