Определены первые финалисты международного песенного конкурса «Евровидение-2019»: яркие выступления участников
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Andres Putting, eurovision.tv
Финал песенного конкурса состоится 18 мая
В Тель-Авиве во вторник вечером прошел первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2019». В первый день конкурса на сцену вышли 17 участников.
По результатам голосования зрителей и компетентного жюри, стали известны первые десять финалистов, которые прошли в финал, который состоится 18 мая:
Греция: Katerine Duska – Better Love
Беларусь: Zena – Like It
Сербия: Nevena Božović – Kruna
Кипр: Tamta – Replay
Эстония: Victor Crone – Storm
Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend
Австралия: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity
Исландия: Hatari – Hatrið mun sigra
Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na
Словения: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi
Стоит отметить, что в гранд-финале выступят также представители стран Большой пятерки – Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также участник, представляющий страну-победительницу прошлогоднего конкурса – Израиль.
Неординарный представитель Франции - Билал Хассани
Дуэт девушек из Германии - S!sters
Представитель Израиля - Коби Марими
Конкурсант, который представит Италию - Махмуд
Представитель Великобритании - Майкл Райс
Представитель Испании - Мики
Напомним, что в этом году Украина отказалась от участия в конкурсе «Евровидение» из-за того, что победительница Наотбора-2019 певица Анна Корсун (сценическое имя - Maruv, -прим.ред) отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины.
Стоит отметить, что Украина оказалась не единственной страной, которая в этом году не участвует в конкурсе. Из-за финансовых вопросов на конкурс не отправили своих представителей: Андорра, Болгария, Босния и Герцеговина, Люксембург, Марокко, Монако, Словакия и Турция.