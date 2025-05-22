Переможець Євробачення виступив проти участі Ізраїлю у конкурсі наступного року

JJ також виступив проти участі представника Ізраїлю на «Євробаченні»

Австрійський співак JJ (справжнє ім'я Йоганнес Піч) сподівається, що пісенний конкурс «Євробачення-2026» відбудеться без Ізраїлю Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El País.

«Має бути більша прозорість у питанні телеголосування. Цього року все було дуже дивно», – заявив співак про «Євробачення».

JJ також виступив проти участі представника Ізраїлю у пісенному конкурсі: «Дуже прикро бачити, що Ізраїль досі бере участь у конкурсі. Я б хотів, щоб «Євробачення» наступного року відбулося у Відні без Ізраїлю. Але м’яч на боці Європейської мовної спілки. Ми, артисти, можемо лише висловлюватися з цього питання».

Раніше іспанський мовник Rtve висловив переконання, що представники України й Ізраїлю на Євробаченні отримали високі бали від глядачів через «військові конфлікти». Він пропонує змінити глядацьке голосування, оскільки пісенний конкурс «втрачає свою культурну сутність».

Нагадаємо, що переможець Євробачення-2025, австрійський співак JJ (справжнє ім'я Йоганнес Піч), після виступу у гранд-фіналі подякував російській оперній співачці Анні Нетребко, яка є прихильницею російського диктатора Володимира Путіна.

У своїй пісні Wasted Love співак поєднав сучасне звучання з оперними партіями. Саме на це, за словами JJ, його і надихнула Нетребко. У момент, коли Піч дякував Нетребко, якраз вимкнули мікрофон, проте його слова зафіксували українські коментатори Тімур Мірошниченко та Alyona Alyona.