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Євробачення-2025: учасники другого півфіналу та їхні пісні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Співак JJ представлятиме Австрію у другому півфіналі Євробачення
фото: eurovision.tv

Сьогодні о 22:00 відбудеться другий півфінал Євробачення

Сьогодні, 15 травня, о 22:00 відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2025». На сцену вийдуть представники 16 країн, проте до фіналу пройдуть лише 10 із них. «Главком» публікує порядок виступів учасників та їхні пісні.

Порядок виступів у другому півфіналі конкурсу «Євробачення-2025»:

Євробачення-2025: учасники другого півфіналу та їхні пісні фото 1

1. Австралія. Співак Go-Jo з піснею Milkshake Man.

Go-Jo – Milkshake Man

2. Чорногорія. Співачка Nina Žižić з піснею Dobrodošli.

Nina Žižić – Dobrodošli

3. Ірландія. Співачка Emmy з піснею Laika Party.

Emmy – Laika Party

4. Латвія. Гурт Tautumeitas з піснею Bur Man Laimi.

Tautumeitas – Bur Man Laimi

5. Вірменія. Співак Parg з піснею Survivor.

Parg – Survivor

6. Австрія. Співак JJ з піснею Wasted Love.

JJ – Wasted Love

7. Греція. Співак Klavdia з піснею Asteromáta.

Klavdia – Asteromáta

8. Литва. Гурт Katarsis з піснею Tavo Akys.

Katarsis – Tavo Akys

9. Мальта. Співачка Miriana Conte з піснею Serving.

Miriana Conte – Serving

10. Грузія. Співачка Mariam Shengelia з піснею Freedom.

Mariam Shengelia – Freedom

11. Данія. Співачка Sissal з піснею Hallucination.

Sissal – Hallucination

12. Чехія. Співак Adonxs з піснею Kiss Kiss Goodbye.

Співак Adonxs – Kiss Kiss Goodbye

13. Люксембург. Співачка Laura Thorn з піснею La Poupée Monte Le Son.

Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

14. Ізраїль. Співачка Yuval Raphael з піснею New Day Will Rise.

Yuval Raphael – New Day Will Rise

15. Сербія. Співак Princ з піснею Mila.

Princ – Mila

16. Фінляндія. Співачка Erika Vikman з піснею Ich komme.

Erika Vikman – Ich komme

Сьогодні, 15 травня, також на сцені виступатимуть Велика Британія, Франція та Німеччина, які автоматично потрапляють до фіналу.

Нагадаємо, що у ніч на 14 травня відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. У ньому взяли участь 18 країн: Ірландія, Польща, Словенія, Естонія, Іспанія, Україна, Швеція, Португалія, Норвегія, Бельгія, Італія, Азербайджан, Сан-Марино, Албанія, Нідерланди, Хорватія, Швейцарія і Кіпр.

Визначено першу десятку фіналістів. Як відомо, Україна також потрапила до числа фіналістів. Букмекери відгадали 8 з 10 фіналістів першого півфіналу. До фіналу пройшли: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна.

Також стало відомо, що Україна виступить у першій половині фінального концерту. Разом із Ziferblat у цій частині також виступатимуть представники Ісландії та Іспанії.

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Теги: Євробачення

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