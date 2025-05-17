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Шведський гурт KAJ: що відомо про фаворитів «Євробачення-2025»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Найбільше шансів на перемогу (40%) у Євробаченні-2025 має шведський гурт KAJ
фото: eurovision.tv

Гурт KAJ – це тріо артистів, до складу якого входять Кевін Гольмстрьом, Аксель Оман і Якоб Норргард

Уже цієї суботи, 17 травня, відбудеться гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Фаворитами шоу є шведський гурт KAJ, чия пісня Bara bada bastu має 40% шансів на перемогу. «Главком» розповідає все, що відомо про артистів і їхній незвичний музичний номер.

Що відомо про гурт KAJ

Шведський гурт KAJ: що відомо про фаворитів «Євробачення-2025» фото 1
фото: eurovision.tv

Гурт KAJ – це тріо артистів, до складу якого входять Кевін Гольмстрьом, Аксель Оман і Якоб Норргард. Назва колективу утворена з перших літер їхніх імен.

Учасники KAJ знайомі з дитинства. Спочатку вони грали у футбол в одній команді, а потім навчалися в одному класі. Відтоді вони були близькими друзями. Свою кар'єру музиканти розпочали ще у 2009 році у Фінляндії.

Шведський гурт KAJ: що відомо про фаворитів «Євробачення-2025» фото 2
фото: eurovision.tv

Виступи KAJ завжди вирізняються гумором та нестандартним підходом – це не просто музика, а повноцінне шоу. Попри свою незвичність, колектив зумів перемогти у національному відборі Швеції й представлятиме країну на сцені «Євробачення».

Першу хвилю популярності гурт здобув ще десять років тому завдяки енергійному хіту-скоромовці Jåo nåo e ja jåo YOLO ja nåo", кліп на який набрав понад 2 млн переглядів на YouTube.

Що відомо про пісню Bara Bada Bastu

Цьогоріч KAJ виступатиме з композицією Bara Bada Bastu – це перша з 1998 року пісня шведською мовою, яка звучатиме на сцені «Євробачення». У ній артисти з гумором оспівують переваги фінської сауни, називаючи її найкращим місцем для відпочинку тіла та душі. За словами учасників гурту, сауна допомагає позбутися стресу, розслабитися й відчути себе живим.

Пісня вже зібрала понад 12 млн переглядів на YouTube і є головним фаворитом цьогорічного Євробачення.

Шведський гурт KAJ: що відомо про фаворитів «Євробачення-2025» фото 3

Нагадаємо, що цьогоріч «Євробачення-2025» приймає швейцарське місто Базель. За перемогу змагатимуться 26 країн.

У ніч на 14 травня відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. У ньому взяли участь 18 країн: Ірландія, Польща, Словенія, Естонія, Іспанія, Україна, Швеція, Португалія, Норвегія, Бельгія, Італія, Азербайджан, Сан-Марино, Албанія, Нідерланди, Хорватія, Швейцарія і Кіпр.

Визначено першу десятку фіналістів: Україна також потрапила до числа фіналістів. Букмекери відгадали 8 з 10 фіналістів першого півфіналу. До фіналу пройшли: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна.

Також 15 травня відбувся другий півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. До фіналу пройшли: Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта, Греція.

Автоматично у фінал проходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія. Це країни, які є найбільшими фінансовими донорами Європейської мовної спілки (EBU). А Швейцарія потрапляє автоматично у фінал, як країна-переможниця минулорічного конкурсу.

Фінал «Євробачення-2025» відбудеться вже цієї суботи, 17 травня, о 22:00. 

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Теги: Євробачення Швеція

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