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Україна в десятці Євробачення-2025: як оцінили журі та глядачі гурт Ziferblat

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Україна в десятці Євробачення-2025: як оцінили журі та глядачі гурт Ziferblat
Україна посіла 9-те місце у фіналі Євробачення
фото: Reuters

Україна очолила список переможців за глядацьким голосуванням у першому півфіналі

Український гурт Ziferblat, що представив Україну на Євробаченні-2025 з піснею Bird of Pray, у фіналі конкурсу посів 9-е місце, набравши загалом 218 балів.

«Главком» розповідає, яка з країн виявилась найщедрішою, а хто поскупився на бали для українців.

60 балів Україна отримала від журі, а 158 балів від глядачів. Журі не дало Україні жодної найвищої оцінки, 12 балів.

По 8 балів поставили лише Азербайджан та Португалія. 6 балів прийшло від Грузії, по 5 балів дали Швеція і Словенія, по 4 бали – Вірменія, Сан-Марино, Сербія та Ізраїль.

Італія, Данія, Хорватія, Іспанія та Литва поставили по 2 бали поставили, а Норвегія та Швейцарія дали по одному балу.

Глядацьке голосування виявилось набагато щедрішим. По 12 балів Україна отримала від Польщі, Чехії та Ізраїлю. По 10 балів дали Грузія, Португалія та Іспанія.

«Главком» публікує загальні результати пісенного конкурсу. 

Україна в десятці Євробачення-2025: як оцінили журі та глядачі гурт Ziferblat фото 1

Україна віддала 12 балів Німеччині. Тоді як виступ Австрії українське журі оцінило в 1 бал. Зауважимо, що саме Австрія з піснею Wasted Love у виконанні співака JJ здобула перемогу на Євробаченні.

JJ отримав 258 балів від професійного журі та 178 балів від глядачів, загалом 436 балів. Раніше ми писали, що Джей Джей приніс Австрії вже третю перемогу на пісенному конкурсі.

До слова, Україна очолила список переможців за глядацьким голосуванням у першому півфіналі Євробачення-2025, набравши 137 балів. Того ж дня Ziferblat отримав путівку у фінал.

«Главком» публікує повний виступ гурту Ziferblat у фіналі Євробачення.

Після виступу Ziferblat  подякував українцям за підтримку.

«Ці три місці були особливими, даємо українцям за шанс, зараз важливо сфокусуватись на голосувані, але ми кайфанули на сцені. Сподіваюсь це передалось вам через екран. Ми зробили для України те, що могли. Дякуємо вам дуже за підтримку», – прокоментував соліст Ziferblat.

Ще на сцені соліст гурту Ziferblat Данило Лещинський вигукнув «Слава Україні».

Як відомо, після завершення двох півфіналів «Євробачення-2025» прогнози букмекерів дещо змінилися. Однак представникам Швеції гурту KAJ з піснею Bara bada bastu букмекери прогнозували перше місце. Ймовірність їхньої перемоги оцінювалась в 82%.

У фіналі Євробачення-2025 брали участь такі країни: Норвегія, Люксембург, Естонія, Ізраїль, Литва, Іспанія, Україна, Велика Британія, Австрія, Ісландія, Латвія, Нідерланди, Фінляндія, Італія, Польща, Німеччина, Греція, Швейцарія, Португалія, Мальта, Франція, Сан-Марино, Швеція, Албанія, Вірменія та Данія.

Автоматично у фінал пройшли Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія. Це країни, які є найбільшими фінансовими донорами Європейської мовної спілки (EBU).

А Швейцарія потрапила автоматично у фінал, як країна-переможниця минулорічного конкурсу.

Нагадаємо, що у ніч на 14 травня відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. 

Букмекери відгадали 8 з 10 фіналістів першого півфіналу. До фіналу пройшли: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна.

У другому півфіналі 69-го пісенного конкурсу Євробачення путівку до фіналу отримали: Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта та Греція.

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Теги: Ziferblat Євробачення конкурс

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