ЄС розкритикував Євробачення за заборону прапора на сцені

ЄС розкритикував Євробачення за заборону прапора Євросоюзу на сцені

Глава Європейського Союзу з питань культури розкритикував організаторів Євробачення за заборону учасникам використовувати прапор Європейського Союзу на сцені. Він заявив, що європейці не повинні отримувати дозвіл для демонстрації своєї ідентичності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Заборона на використання не лише національних прапорів, включно з символом ЄС, діяла ще на минулорічному конкурсі в Мальме, що викликало гостру критику з боку Євросоюзу. Цього року Швейцарська мовна корпорація та Європейський мовний союз (ЄМС), який є організатором Євробачення, пішли на часткові поступки, дозволивши глядачам проносити прапори ЄС на конкурс у Базелі. Однак для самих артистів ця заборона залишається чинною.

Комісар ЄС з питань культури Гленн Мікаллеф у коментарі для видання назвав таке рішення недостатнім.

«Європейський прапор символізує наші цінності, нашу європейську ідентичність, інклюзивність – і громадянство майже півмільярда людей», – заявив він. «Якщо національні прапори мають бути на сцені, то й європейський прапор також».

Згідно з правилами конкурсу, на сцені, у так званих зелених кімнатах та на бірюзовому килимі під час урочистого виходу артистів дозволено використовувати виключно національні прапори країн-учасниць. Аналогічна заборона поширюється й на інші прапори, зокрема райдужний прапор, який раніше часто можна було побачити на конкурсі.

«Молодим європейцям не потрібен дозвіл, щоб розмахувати своїм прапором», – підкреслив Мікаллеф, додавши: «Якщо Європейський мовний союз не виставляє його на сцену, нехай вони зроблять його найгучнішим символом у натовпі!»

Євробачення традиційно позиціонує себе як аполітичний конкурс. Втім, політичні настрої нерідко знаходять своє відображення під час цього шоу, яке транслюється в десятках країн та збирає біля екранів сотні мільйонів глядачів по всьому світу.

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, о 22:00 відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2025». На сцену вийдуть представники 16 країн, проте до фіналу пройдуть лише 10 із них.

Як відомо, у ніч на 14 травня відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. У ньому взяли участь 18 країн: Ірландія, Польща, Словенія, Естонія, Іспанія, Україна, Швеція, Португалія, Норвегія, Бельгія, Італія, Азербайджан, Сан-Марино, Албанія, Нідерланди, Хорватія, Швейцарія і Кіпр.

Визначено першу десятку фіналістів. Україна також потрапила до числа фіналістів. Букмекери відгадали 8 з 10 фіналістів першого півфіналу. До фіналу пройшли: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна.

Також стало відомо, що Україна виступить у першій половині фінального концерту. Разом із Ziferblat у цій частині також виступатимуть представники Ісландії та Іспанії.