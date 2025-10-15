Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Ексчоловік Камалії розсекретив, яке громадянство мають їхні 12-річні доньки

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Мохаммад Захур з Камалією та доньками
фото: Facebook/kamaliya.zahoor

Статки Мохаммада Захура перевищують $100 млн

Британський бізнесмен пакистанського походження Мохаммад Захур розповів, яке громадянство мають його та співачки Камалії доньки Арабелла і Мірабелла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал Слави Дьоміна.

Захур уперше публічно розповів про громадянство доньок-близнючок. За словами бізнесмена, Арабелла і Мірабелла, які минулого місяця відсвяткували 12-річчя, мають британське громадянство. Захур пояснив, що це рішення було прийнято з практичних причин – задля зручності подорожей і майбутнього навчання.

«Наші дівчата народилися в Україні, але мають британські паспорти. Це було питання зручності – з британським паспортом легше подорожувати, навчатися, відкривати для себе світ», – зазначив Захур.

Мохаммад наголосив, що доньки можуть отримати українське громадянство будь-якої миті, якщо самі цього забажають у майбутньому. Також ексчоловік Камалії зізнався, що сам має британський паспорт із 2007 року, коли багато років жив і працював у Лондоні. За його словами, це був не жест відмови від своїх коренів, а логічний крок, пов’язаний із бізнесом.

«Я тривалий час жив у Великій Британії, там мав завод, тож отримання британського паспорта було радше необхідністю. Пакистанське громадянство не дає великої мобільності, а українське тоді ще не було таким популярним. Тому я зробив практичний вибір», – відверто пояснив Захур.

Бізнесмен розповів, що попри британське громадянство, він і надалі вважає Україну своїм домом і підтримує численні гуманітарні ініціативи на її території. Також Захур часто відвідує Київ та інші регіони країни. Інтерв'ю також записували в розкішному маєтку бізнесмена та співачки в передмісті столиці.

Пара офіційно розлучилася у 2023-му, після 20 років у шлюбі. Попри це між ними збереглися дружні стосунки. За словами Захура, вони продовжують спілкуватися щодня, іноді живуть під одним дахом, коли Камалія приїжджає до Великої Британії, а також разом виховують доньок. Після початку повномасштабної війни Арабелла і Мірабелла переїхали до Лондону. Але на канікули приїжджають на Батьківщину.

«Ми залишилися добрими друзями. Камалія часто приїжджає до нас, і дівчата проводять з нею час. Ми обидва розуміємо, що головне – їхнє благополуччя», – зізнався Захур. Він також зізнався, що поки не повідомив донькам про розлучення, адже не хоче травмувати дітей, поки вони ще надто юні, щоб усвідомити ці зміни.

Мохаммад Захур з доньками, ексдружиною Камалією та матір'ю співачки (ліворуч) на музичній премії Yuna
Мохаммад Захур з доньками, ексдружиною Камалією та матір'ю співачки (ліворуч) на музичній премії Yuna
фото: Facebook/kamaliya.zahoor

Раніше «Главком» писав, що Камалія несподівано привела коня в лікарню та потішила пацієнтів.

Читайте також:

Теги: Мохаммад Захур діти громадянство Камалія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Ексчоловік Камалії розсекретив, яке громадянство мають їхні 12-річні доньки
Ексчоловік Камалії розсекретив, яке громадянство мають їхні 12-річні доньки
«Народжувати саме тут». Співачка Аліна Гросу заговорила про майбутні пологи
«Народжувати саме тут». Співачка Аліна Гросу заговорила про майбутні пологи
В Нью-Йорку помер легендарний співак. Джамала відреагувала
В Нью-Йорку помер легендарний співак. Джамала відреагувала
Напередодні прем'єри шоу «Холостяк» Тарас Цимбалюк виїхав за кордон (фото)
Напередодні прем'єри шоу «Холостяк» Тарас Цимбалюк виїхав за кордон (фото)
У трагічному ДТП загинув актор із ЗСУ, в якого нещодавно народився син
У трагічному ДТП загинув актор із ЗСУ, в якого нещодавно народився син
«Накрило ностальгією». Ектор Хіменес-Браво показав архівне фото 30-річної давнини
«Накрило ностальгією». Ектор Хіменес-Браво показав архівне фото 30-річної давнини

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua