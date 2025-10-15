Ексчоловік Камалії розсекретив, яке громадянство мають їхні 12-річні доньки

Статки Мохаммада Захура перевищують $100 млн

Британський бізнесмен пакистанського походження Мохаммад Захур розповів, яке громадянство мають його та співачки Камалії доньки Арабелла і Мірабелла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал Слави Дьоміна.

Захур уперше публічно розповів про громадянство доньок-близнючок. За словами бізнесмена, Арабелла і Мірабелла, які минулого місяця відсвяткували 12-річчя, мають британське громадянство. Захур пояснив, що це рішення було прийнято з практичних причин – задля зручності подорожей і майбутнього навчання.

«Наші дівчата народилися в Україні, але мають британські паспорти. Це було питання зручності – з британським паспортом легше подорожувати, навчатися, відкривати для себе світ», – зазначив Захур.

Мохаммад наголосив, що доньки можуть отримати українське громадянство будь-якої миті, якщо самі цього забажають у майбутньому. Також ексчоловік Камалії зізнався, що сам має британський паспорт із 2007 року, коли багато років жив і працював у Лондоні. За його словами, це був не жест відмови від своїх коренів, а логічний крок, пов’язаний із бізнесом.

«Я тривалий час жив у Великій Британії, там мав завод, тож отримання британського паспорта було радше необхідністю. Пакистанське громадянство не дає великої мобільності, а українське тоді ще не було таким популярним. Тому я зробив практичний вибір», – відверто пояснив Захур.

Бізнесмен розповів, що попри британське громадянство, він і надалі вважає Україну своїм домом і підтримує численні гуманітарні ініціативи на її території. Також Захур часто відвідує Київ та інші регіони країни. Інтерв'ю також записували в розкішному маєтку бізнесмена та співачки в передмісті столиці.

Пара офіційно розлучилася у 2023-му, після 20 років у шлюбі. Попри це між ними збереглися дружні стосунки. За словами Захура, вони продовжують спілкуватися щодня, іноді живуть під одним дахом, коли Камалія приїжджає до Великої Британії, а також разом виховують доньок. Після початку повномасштабної війни Арабелла і Мірабелла переїхали до Лондону. Але на канікули приїжджають на Батьківщину.

«Ми залишилися добрими друзями. Камалія часто приїжджає до нас, і дівчата проводять з нею час. Ми обидва розуміємо, що головне – їхнє благополуччя», – зізнався Захур. Він також зізнався, що поки не повідомив донькам про розлучення, адже не хоче травмувати дітей, поки вони ще надто юні, щоб усвідомити ці зміни.

Мохаммад Захур з доньками, ексдружиною Камалією та матір'ю співачки (ліворуч) на музичній премії Yuna фото: Facebook/kamaliya.zahoor

