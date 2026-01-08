Буданов дав добро. Відома блогерка розповіла таємниці своєї поїздки в Афганістан

Раміна Есхакзай відвідала Афганістан у 2025 році та розповіла про життя в сучасному «Талібані»

Журналістка Раміна Есхакзай опублікувала на своєму YouTube-каналі спецвипуск «Афганістан 2.0. Що залишилося за кадром». Вона прокоментувала чутки про нібито її співпрацю з російськими спецслужбами, взаємодію з Офісом президента та можливе фінансування випуску ГУР та, навіть, контакти з представниками руху «Талібан», пише «Главком».

Журналістка спростувала чутки та розповіла, що напередодні поїздки до Афганістану +знімала подкаст з Кирилом Будановим. «Я запитала, чи є можливість, чисто в теорії, відвідати Афганістан. Він сказав, що це небезпечно, особливо для жінки. Пройшло десь декілька тижнів, і я вже дізналася, що можна буде поїхати саме тому, що в мене афганське коріння і я зможу отримати візу та полетіти туди», – пояснила.

Однією з умов поїздки до Афганістану було те, щоб команда та сама журналістка не постраждали в чужій країні. Адже тоді їхньою евакуацією займалося б ГУР. «Я не могла собі дозволити, щоб під час війни Головне управління розвідки займалося тим, що рятує мене. І треба розуміти: якби мене, наприклад, забрали до в’язниці чи щось подібне, мої родичі навіть не знали б про це. Офіцери ГУР теж могли б не дізнатися. Тобто це виглядало б так: мене просто забрали», – прокоментувала Есхакзай.

Також вона відповіла на критику коментаторів, які не оцінили роботи журналістки та запитали в чому полягає її хоробрість під час поїздки до Афганістану. Жінка каже, що на думку коментаторів, видатним вчинком було б те, якби вона вийшла на площу з відкритим обличчям, без хіджабу та показала табличку, що вона підтримує права жінок. На це вона відповіла, що лише їй вирішувати як знімати випуск, оскільки саме вона працює над його створенням та вкладає в нього власні кошти. «Якщо я їду в мусульманську країну, де треба бути з покритою головою, я буду з покритою головою. Якщо їду на передову, де треба вдягнути бронік і каску, тому що це правила безпеки, то я поїду в броніку й касці. І мені начхати, коли пишуть коментарі про те, що Раміна в Куп’янську чомусь ходить у броніку і в касці, коли місцеві ходять без них», – висловилася журналістка.

Також серед коментарів щодо випуску Раміни Есхакзай були чутки про те, що її поїздку до «Талібану» спонсорували. Журналістка спростувала це. За її словами, мета її візиту до Афганістану полягала в тому, щоб показати глядачам цю країну та розповісти про життя її мешканців.

Крім цього, глядачі зауважили, що журналістка взяла інтерв'ю нібито у росіянина, який показався у кадрі з афганцем. Раміна Есхакзай пояснила, що герой інтерв'ю Олег народився у Донецьку, який є українським містом. «Він був на Майдані та відстоював його цінності. Олег живе в Україні. На момент зніманнь в Афганістані він якраз перебував у Європі, тож зміг прилетіти, щоб взяти участь у зніманнях», – пояснила вона.

Раміна Есхакзай також отримала питання від німецького журналіста, який запитав у неї, чому вона не розкрила у своєму випуску проблему дитячих шлюбів і чоловічої проституції. На це журналістка заявила, що ця проблема не стосується безпосередньо талібів. До того ж Раміна Есхакзай стверджує, що спілкуючись з місцевими мешканцями, вона не чула від них про це. Зокрема, дитячі шлюби не поширені в їхніх громадах.

У спецвипуску Раміна Есхакзай поділилася й особистим. Вона розповіла, про свою родину з афганським корінням. А саме свою бабусю, яка вийшла заміж у 17 років, коли її чоловіку було 60 років. Коли він помер, жінка залишилася сама із шістьма дітьми, трьома хлопчиками та трьома дівчатами. Серед них був батько Есхакзай. У спадок родина отримала коштовності, які допомогли батьку, братові та сестрі журналістки отримати гарне майбутнє.

