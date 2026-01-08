Визначилися кошики для жеребкування півфіналів «Євробачення-2026»

Минулого року представники України Ziferblat по журі отримав 8 балів від Азербайджану, 6 – від Грузії, 4 – від Вірменії та Ізраїлю

Україна потрапила до третьої шістки країн

Європейська мовна спілка офіційно визначила склад кошиків для жеребкування півфіналів пісенного конкурсу «Євробачення-2026», яке відбудеться у понеділок, 12 січня, о 20:00 за центральноєвропейським часом. Про це повідомляє «Главком».

За усталеною з 2008 року традицією, країни-учасниці розподіляють за кошиками на основі історичних особливостей голосування, щоб мінімізувати вплив «сусідського» голосування та забезпечити чесну конкуренцію. Цього року 35 країн розділені на п’ять основних кошиків (по 6 у кожному, за винятком шостого, адже Іспанія відмовилася від конкурсу), з яких рівна кількість учасників потрапить до першого та другого півфіналів.

Україна потрапила до третього кошика разом із Польщею, Вірменією, Азербайджаном, Грузією та Ізраїлем. Скандинавські країни та Австралія традиційно опинилися у другому кошику, а балканські держави та Швейцарія сформували перший кошик.

Повний склад кошиків жеребкування «Євробачення-2026»

Перший кошик: Албанія, Болгарія, Сербія, Хорватія, Чорногорія, Швейцарія

Другий кошик: Австралія, Данія, Естонія, Норвегія, Фінляндія, Швеція

Третій кошик: Азербайджан, Вірменія, Грузія, Ізраїль, Польща, Україна

Четвертий кошик: Бельгія, Люксембург, Молдова, Португалія, Румунія, Чехія

П'ятий кошик: Греція, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Сан-Марино

Шостий кошик: Австрія, Велика Британія, Італія, Німеччина, Франція

Окрему шосту шістку складають країни «Великої п'ятірки» (Велика Британія, Франція, Італія, Німеччина) та господарка цьогорічного конкурсу – Австрія, які автоматично проходять до фіналу, але голосують у півфіналах.

Окрім самого розподілу, церемонія включатиме символічну передачу ключів («Insignia Handover»): мер Базеля передасть естафету господаря конкурсу 2026 року мерії Відня.

Нагадаємо, що Євробачення-2026 у Відні змінює правила для глядачів. Під час виступів учасників глядачам дозволять демонструвати всі офіційні прапори, що існують у світі, зокрема й палестинський прапор під час номеру представника Ізраїлю.