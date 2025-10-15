Головна Країна Політика
Труханов звернеться до США через рішення про позбавлення українського громадянства

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Труханов звернеться до США через рішення про позбавлення українського громадянства
Труханов заявив, що не має російського громадянства
фото: truonline/Telegram

Труханов прокоментував документи, опубліковані СБУ

Наступного дня після рішення про припинення громадянства Геннадію Труханову в будівлі Одеської міськради відбувся брифінг за його участю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Я не передумав звертатися до суду. Я впевнений у своїй правоті, у тому, що у мене не було і немає російського громадянства. Всі відповідні для цього документи є, тому буду боротися, буду працювати на благо свого міста, буду захищатися і я впевнений у своїй перемозі... Мої адвокати зараз пишуть в усі правоохоронні органи й до Офісу президента, аби отримати офіційне підтвердження цього указу, тому що ми офіційно нічого не бачили. Буду звертатися до міжнародних організацій, до правозахисних міжнародних організацій і до країн, зокрема США, якщо знайду там адвокатів, аби вони зробили запит», – сказав Труханов.

За словами посадовця, він залишається керувати містом. Виїжджати з України також не планує: «Я сьогодні залишаюся мером міста... Поки на сесії депутатами не буде прийнята ця інформація, я продовжуватиму залишатися мером міста і виконувати свої обов'язки».

Зокрема, Геннадій Труханов прокоментував документи, опубліковані СБУ: «От ми подивилися на ці документи, які виклали СБУ, знаєте вчора мені зателефонував чоловік і каже, що інформація така, я не знаю звідки вони то взяли, що людина, яка нібито підписала ці документи з боку РФ, з 2022 року перебуває за ґратами, вона не працює три роки. Бланк, який належить поліції, печатка стоїть служби ФМС, яка з 2016 року в них розформована. Ну, й інші розбіжності, які там є... Це все дійсно щось таке, що зліпили на скору руку. Як це можна так ввести в оману усіх – президента, взагалі усіх».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства деяких осіб, які мають російський паспорт. Журналісти телемарафону повідомили, що мова про міського голову Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від Партії регіонів Олега Царьова та балетного танцівника Сергія Полуніна.

Як повідомлялося, 13 жовтня на сайті президента України була оприлюднена петиція, що закликає позбавити мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Менш ніж за добу, всього за декілька годин, петиція зібрала понад 25 тис. підписів.

До слова, мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має російського громадянства. Він назвав рішення президента Володимира Зеленського про припинення його українського громадянства «фальсифікацією».

Зокрема, після позбавлення мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства під мерією зібралися протестувальники. Вони вимагали його усунення та створення у місті військової адміністрації.

