Напівоголена Камалія підкорила хвилі Дніпра та наразила себе на хейт (відео)
Співачка вдруге виступила режисеркою свого кліпу, втім думки українців з приводу візуалізації розділилися
Музична виконавиця Камалія оголосила про старт зйомок відеокліпу на пісню «Ти ловиш кайф». Втім, судячи з деякими коментарями під однохвилинними промороликом, образ 48-річної співачки зайшов далеко не всім. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі знаменитості.
Камалія зазначила, що вже другий тиждень в неї підвищена температура тіла (38,1°C). Попри це вона з командою не відклала задумане.
«Це моя друга режисерська, сценарна та продюсерська робота після кліпу «Батьківщина». І друга спільна співпраця з талановитим режисером Данилом Поляковим. Наш творчий тандем набирає обертів і стає ще потужнішим. Готуйтеся до справжнього вибуху емоцій, драйву та поп-енергії. Попереду буде гаряче», – анонсувала співачка.
Втім однієї хвилини відео вистачило деяким користувачам соцмереж, аби зауважити досвідченій артистці - це вже занадто гаряче і не зовсім доречно. Що цікаво, негативні коментарі писали переважно жінки.
Втім на тлі бодішеймінгу та хейту в цілому, колишню дружину британського мільярдера пакистанського походження Мухамада Захура підтримало чимало користувачів соцмереж.
- Хотіла спочатку написати щось кусюче, але сама пережила в зрілому віці розставання. Тому підтримую.
- Як на мій погляд, то з роками тільки краща і красивіша.
- Читаю коментарі і розумію що люди не сприймають світ таким якій він є, не приймають ні себе, ні свого тіла, не поважають ані себе, ані оточуючих. В людей купа комплексів і кліше у голові. Найгірше, що все це пишуть жінки.
- Молодець! Якщо маєш гроші, то все добре! Знімай що хочеш, співай що хочеш.
Через активне обговорення, лише за добу у Facebook та Instagram невелике відео набрало понад пів мільйона переглядів та під тисячу коментарів
