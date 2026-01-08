Нацвідбір-2026: у «Дії» стартувало голосування за 10-го фіналіста

Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться 7 лютого

У застосунку «Дія» стартувало голосування за десятого фіналіста Національного відбору на Євробачення-2026. Опитування триватиме з 10:00 8 січня по 10:00 13 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно зайти в застосунок «Дія» та у розділі «Сервіси» обрати «Опитування». Віддати свій голос можливо за одного із шести кандидатів на вакантне місце фіналіста.

Кандидати на участь у фіналі:

Khayat – «Герци»

Karyotype – DNA

Mon Fia – Do you hear me?

Anstay– by the way

Марта Адамчук – Silvered pines

Oks – Say it all

Нагадаємо, фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 7 лютого. Під час фінального шоу буде проведено збір коштів на протезування українських ветеранів і постраждалих від війни.

Зауважимо, що у грудні 2025 року стали відомі фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2026. Це переможниці відбору Jerry Heil (у 2024 році з alyona alyona) та Monokate (у 2020 році у складі гурту Go_A), фіналісти тогорічного відбору Molodi, учасник попередніх національних відборів Laud, нові виконавці Leléka, Mr. Vel, Valeriya Force, «ЩукаРиба», а також The Elliens, у складі яких фронтвумен є представниця України на Дитячому Євробаченні-2021 Олена Усенко.