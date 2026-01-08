Головна Скотч Шоу-біз
Зірка Євробачення-2024 заявила, що готова виступити в Росії

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Bambie Thug також відома своєю підтримкою Палестини та Гази
фото: Lily Lytton/RTÉ

На конкурсі в Мальме Україна поставилася до ірландської представниці дуже прихильно

Ірландська представниця на пісенному конкурсі «Євробачення-2024» Bambie Thug, яка запам'яталися глядачам своїм епатажним виступом, опинилася в центрі гучного скандалу через неоднозначні заяви щодо країни-агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал «Єврофани».

Під час прямого ефіру в TikTok артистка прямо відповіла на запитання про ставлення до російської аудиторії, що спровокувало хвилю обурення в українському сегменті соцмереж. Так, Bambie Thug заявила: «Я не ігнорую росіян! Якщо буде можливість там виступити – я буду там і ще багато де». Така готовність виступати в Росії, попри її міжнародну ізоляцію та воєнні злочини в Україні, викликала шок в українських єврофанів, які раніше активно підтримували ірландку.

Реакція на критику з боку Bambie Thug була не менш різкою. Співачка відмовилася визнавати недоречність своїх слів, звинувативши аудиторію в маніпуляціях: «Всі ті, хто сприймає поза контекстом будь-що, що я говорю – спустіться на землю. Припиніть перекручувати мої слова та атакувати мене. Я підтримую єдність, а постійне фокусування на критиці мене – це нав'язливо та соромно». Попри ці виправдання, українські вболівальники розцінили таку позицію як цинічну спробу всидіти на двох стільцях, ігноруючи реалії війни заради «світової єдності».

Варто нагадати, що на конкурсі в Мальме Україна поставилася до ірландської представниці дуже прихильно. За результатами фіналу професійне українське журі віддало Bambie Thug 10 балів, а українські глядачі оцінили пісню «Doomsday Blue» вісьмома балами. У підсумковій таблиці Bambie Thug посіла високе шосте місце, що стало найкращим результатом для Ірландії за останні 24 роки.

Нагадаємо, що переможці Євробачення 2024 року повернуть трофей на знак протесту проти участі Ізраїлю. Nemo пояснили своє рішення тим, що участь Ізраїлю в умовах війни в Газі суперечить цінностям конкурсу – єдності, інклюзивності та гідності для всіх людей. «Євробачення заявляє, що воно виступає за єдність, інклюзивність та гідність для всіх людей. І саме ці цінності роблять цей конкурс таким значущим для мене», – написали Nemo в Instagram. 

Теги: Євробачення

