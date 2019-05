«Евровидение-2019»: все песни первого полуфинала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Первый полуфинал состоится сегодня в 22:00

Сегодня состоится первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидения-2019» в Тель-Авиве. «Скотч» знакомит с его участниками

Tamta, Кипр

Певица Tamta стала популярной, когда в 2004 году заняла второе место на конкурсе Super Idol Greece. В 2007 году певица не прошла греческий национальный отбор на «Евровидение». В этом году на престижном песенном конкурсе Tamta исполнит песню Replay.

D mol, Черногория

Шестеро молодых участников на «Евровидении-2019» на сецене в Тель-Авиве исполнит романтическую композицию об эмоциональной и искренней любви «Heaven». Группа была сформирована в частной музыкальной школе Даниэля Алибабича, который является наставником и бывшим участником группы No Name, которая боролась за победу на «Евровидении-2005» в Киеве.

Darude feat. Sebastian Rejman, Финляндия

43-летний исполнитель Darude будет представлять Финляндию на конкурсе «Евровидение-2019» вместе с певцом Себастьяном Рейманом. Дуэт исполнит песню на социальную тематику о безумном современном мире Look Away. Сейчас Даруда является одним из самых успешных финских артистов современной эпохи своей страны и остается одним из самых влиятельных звезд танцевальной музыки.

Tulia, Польша

Женский коллектив из четырех участниц сочетает в творчестве традиции народного пения и современные музыкальные стили. В 2017 году легендарные Depeche Mode опубликовали их фолк-версию хита «Enjoy the Silence» на официальной фан-странице группы. В 2018 году девушки поразили своим выступлением на польской музыкальной премии Fryderyki (польский аналог Grammy или Brit). Выступление на сцене в Тель-Авиве с песней Fire of Love (Pali się) – лишь продолжение стремительной карьеры.

Zala Kralj & Gasper Santl, Словения

Певица Зала Краль и музыкант Гашпер Шантль будут представлять Словению на конкурсе песни «Евровидение-2019» Тель-Авиве с песней Sebi. Это относительно новый дуэт, который создался в 2017 году. До встречи они оба были сосредоточены на развитии своей карьеры на музыкальной сцене Словении.

Lake Malawi, Чехия

Чешская группа имени озера на границе Танзании и Мозамбика исполняет легкий и освежающий инди-поп-с британским акцентом. Свой первый сингл парни записали в 2014 году. До сегодняшенго дня успели сыграть на разогреве у The Kooks, Mika, и Thirty Seconds to Mars. На сцене в Тель-Авиве парни выступят с песней Friend of a Friend.

Joci Рараі, Венгрия

Йоши Папай с песней Az en apam возвращается на «Евровидение», чтобы представить Венгрию во второй раз. Ранее он занял восьмое место на Евровидение-2017 в Киеве. В возрасте четырех лет, когда впервые взял в руки гитару, музыкант выбрал тот же путь, что и его отец, который был руководителем большого цыганского оркестра.

Zena, Беларусь

Певица Zena – это 16-летняя Зина Куприянович – самая молодая участница конкурса. Она начала выступать в детстве и уже получила несколько наград. Среди них - первая награда Славянского базара в Витебске в 2014 году. Также она выиграла стипендию в Специальном фонде Президента Республики Беларусь, который поддерживает талантливую молодежь.

Nevena Božović, Сербия

Невена Божович будет представлять Сербию на «Евровидении-2019», одержав победу в нацотборе конкурсе страны с песней Kruna. Это не первый опыт 24-летней певицы на «Евровидении». Невена заняла третье место на Детском «Евровидении-2007» и была частью группы Moje 3, которая представляла Сербию на «Евровидении-2013».

Eliot, Бельгия

Бельгия решила удивить вес мир и выиграть конкурс с помощью 18-летнего ученик старшей школы Элиота Вассамийе. Несмотря на юный возраст парня - он уже достаточно опытный певец, и продемонстрировал свое вокальное мастерство на вокальном шоу The Voice Belgique, когда ему было всего 16 лет. На сцене в Тель-Авиве Элиот выступит с песней Wake Up.

Oto Nemsadze, Грузия

В этом году представителем Грузии на конкурсе «Евровидение-2019» с балладой Keep on Going стал 29-летний Ото Немсадзе. Певец известен украинцам своим участием в 2013 году в вокальном проекте Голос країни. Тогда он стал серебряным призером в команде Святослава Вакарчука.

Kate Miller-Heidke, Австралия

Кейт Миллер-Хайдке, которая в этом году будет представлять Австралию на «Евровидении-2019» с песней Zero Gravity - отмеченная наградами певица и автор песен. Она выпустила четыре студийных альбома в Австралии, достигнув мультиплатинового статуса и неоднократно появлялась в топ-10 альбомов и сингловых чартов.

Hatari, Исландия

Сатирическая группа арт-эстрадного искусства из Рейкьявика известна своими живыми выступлениями, в том числе и БДСМ-вдохновенными сценическими костюмами. «Мы можем кричать о своем собственном бессилии, и умолять нашу аудиторию объединяться, плечом к плечу и танцевать. Танцуй, или умри», - говорят о своем творчестве музыканты. Хатари представят Исландию на конкурсе «Евровидение 2019» с песней «Hatrið mun sigra».

Victor Crone, Эстония

Шведский певец Виктор Крон будет представлять Эстонию на нынешнем песенном в Тель-Авиве. В возрасте 14 лет он начал петь и писать свои собственные песни, а в 18 лет он переехал в Соединенные Штаты Америки. 27-летний исполнитель исполнит песню Storm, номер которой будет сопровождаться сложными спецэффектами в виде шторма, отображающих движения артиста.

Konan Osiris, Португалия

Конан Осирис – сценический псевдоним 30-летнего певца Тиаго Миранды. Вдохновлением для псевдонима послужили мультфильм «Конан – мальчик из будущего» и имя бога возрождения, царь загробного мира в древнеегипетской мифологии. С песней «Telemóveis» Конан представит Португалию на конкурсе песни «Евровидение-2019» в Тель-Авиве.

Katerine Duska, Греция

Греко-канадская певица и автор песен Katerine Duska в настоящее время работает в Афинах и была выбрана греческим вещателем ERT для представления Греции на Евровидении-2019. Музыкальный стиль Катерины передает темные звуковые тембры Lykke Li и Jessie Ware, а ее фирменный душевный вокал заслужил сравнения с Эми Уайнхаус.

С песней Better Love Katerine Duska представит Грецию на Евровидении под 16-й номером.

Serhat, Сан-Марино

Серхат будет представлять Сан-Марино на «Евровидении» уже во второй раз. В этом году 54-летний певец с песней Say Na Na Na, который в конкурсе 2016 года не попал в финал, попробует свои силы вновь. Интересно, что артист, который окончил Стамбульский университет как квалифицированный стоматолог, сейчас является опытным певцом, автором песен, музыкальным продюсером.