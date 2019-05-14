«Евровидение-2019»: где и когда смотреть первый полуфинал



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eurovision.tv

Сегодня в Тель-Авиве состоится первый этап международного песенного конкурса

Сегодня вечером,в израильском выставочном центре Expo Tel Aviv состоится первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2019», в котором примут участие 17 конкурсантов из разных стран мира.

Несмотря на то, в этом году Украина не принимает участие в международном песенном конкурсе, украинские меломаны смогут посмотреть «Евровидение-2019» в прямом эфире на двух украинских телеканалах - UA: Перший и Стб.

Также прямая трансляция будет доступна на официальном сайте «Евровидение», YouTube-канале песенного конкурса и, конечно же, на Scotch.

Стоит отметить, что кроме 17 конкурсантов, на сцену сегодня выйдет победительница «Евровидение-2018» Нетта Барзилай. В начале вечера артистка представит новую версию композиции Toy, которая принесла Нетте хрустальный микрофон в прошлом году.

Также на сцене «Евровидения-2019» споет Dana International, которая принесла победу Израилю на песенном конкурсе в 1998 году.

Напомним, что сегодня вечером конкурсанты выйдут на сцену в таком порядке: