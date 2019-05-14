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    Шоу-биз

    «Евровидение-2019»: где и когда смотреть первый полуфинал

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    «Евровидение-2019»: где и когда смотреть первый полуфинал
    eurovision.tv

    Сегодня в Тель-Авиве состоится первый этап международного песенного конкурса

    Сегодня вечером,в израильском выставочном центре Expo Tel Aviv состоится первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2019», в котором примут участие 17 конкурсантов из разных стран мира.

    Несмотря на то, в этом году Украина не принимает участие в международном песенном конкурсе, украинские меломаны смогут посмотреть «Евровидение-2019» в прямом эфире на двух украинских телеканалах -  UA: Перший и Стб.

    Также прямая трансляция будет доступна на официальном сайте «Евровидение», YouTube-канале песенного конкурса и, конечно же, на Scotch.

    Стоит отметить, что кроме 17 конкурсантов, на сцену сегодня выйдет победительница «Евровидение-2018» Нетта Барзилай. В начале вечера артистка представит новую версию композиции Toy, которая принесла Нетте хрустальный микрофон в прошлом году.

    Также на сцене «Евровидения-2019» споет Dana International, которая принесла победу Израилю на песенном конкурсе в 1998 году.

    Напомним, что сегодня вечером конкурсанты выйдут на сцену в таком порядке:

    1. Кипр
    2. Черногория
    3. Финляндия
    4. Польша
    5. Словения
    6. Чехия
    7. Венгрия
    8. Беларусь
    9. Сербия
    10. Бельгия
    11. Грузия
    12. Австралия
    13. Исландия
    14. Эстония
    15. Португалия
    16. Греция
    17. Сан-Марино  
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