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Фреймут пояснила, чому її чоловік досі має російський паспорт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ольга Фреймут та Володимир Локотка дуже довго приховували свої стосунки
фото: freimutolia/Instagram

Ведуча наголосила, що завжди була впевнена в проукраїнській позиції свого чоловіка

Українська ведуча Ольга Фреймут розповіла, що її чоловік, колишній генеральний директор «Нового каналу», продюсер Володимир Локотко має російський паспорт. Він не може позбутися його через особливості законодавства РФ. Про це Фреймут розповіла в інтерв'ю Раміні Есхакзай, інформує «Главком».

«Користується він казахським паспортом. Але від російського не може відмовитися. Бо для цього йому треба поїхати до Росії, щоб взяти певну довідку. Тому люди, які мають російський паспорт, на жаль, не можуть від нього відмовитися так легко, навіть якщо так цього хотіли. В Україні у нього посвідка. Він живе й працює в Україні 18 років. Він працює у медіа, він має свій бізнес», – Фреймут зауважила про свого чоловіка.

Ведуча наголосила, що завжди була впевнена в проукраїнській позиції свого чоловіка.

«Я завжди сприймала його як іноземця, бо людина не народилася в Україні. Ми ж не можемо всі народитися тут. А так склалося, що у мене перший чоловік – британець, а інший – росіянин. Я до цього нормально ставилася, бо для мене важливо було бачити, хто він. Коли Росія наклала на мого чоловіка санкції, то це був шок для нашої сім'ї. Бо в нього нелегка доля. «Ворог народу» – неприємний титул. Але тебе все одно не будуть розуміти, бо ти частково маєш російську освіту й життя», – сказала Фреймут.

Зауважимо, що Ольга Фреймут зі своїм чоловіком Володимиром Локотком познайомилася на «Новому каналі», де вона вела «Ревізор», а він став директором.

Раніше ведуча Оля Фреймут натрапила в Польщі на агресивних фанатів російського диктатора Володимира Путіна. Невідомий чоловік кричав на неї, ображав лайливими словами та поводився досить агресивно, його негостинну поведінку ведуча зуміла зняти на відео.

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Теги: Ольга Фреймут паспорт

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